"효자야 안녕" 고소영, 174억 오른 '300억 건물' 대놓고 자랑

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 한남동에서의 여유로운 일상을 공개하던 중, 14년 사이 시세가 174억 원가량 오른 자신의 건물을 자연스럽게 소개해 화제를 모았다.
고소영은 달라진 신년 일상에 대해서도 언급했다. 그는 "예전에는 연말, 신년 모임도 많고 술 약속도 많았는데 요즘은 그런 날이 점점 없어졌다"며 "이제는 정리하면서 가족들과 보내는 시간이 많다. 신정도 쇠고 구정도 쇠니까 아침부터 조상님을 만나야 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.
|
해당 건물은 고소영의 남편인 배우 장동건이 2011년 6월 126억 원에 매입한 것으로 알려졌다.
지하 2층부터 지상 5층 규모로, 매입 당시 약 40억 원의 대출이 포함됐다. 당시에는 직전 거래가보다 40억 원 이상 비싸게 매입했다는 평가도 나왔지만, 이후 한남동 일대 가치가 급등하며 상황이 달라졌다.
특히 2019년 고급 주거단지 '나인원 한남' 입주 이후 임대료와 시세가 크게 상승했고, 현재 해당 건물의 가치는 약 300억 원 수준으로 추정된다. 매입 14년 만에 약 174억 원의 시세차익이 예상되며 대표적인 '한남동 성공 투자' 사례로 꼽히고 있다.
한편 고소영은 유튜브를 통해 한남동 일상과 취향, 라이프스타일을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.
narusi@sportschosun.com