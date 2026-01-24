이지혜 두 딸, 39.4도 고열에 결국 119 호출..."편해질 일 없대요"

기사입력 2026-01-24 08:23


이지혜 두 딸, 39.4도 고열에 결국 119 호출..."편해질 일 없대…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 동시에 앓게 된 두 딸에 속상해 했다.

23일 이지혜는 "몇 살 돼야 편해지냐고 물었던 우리 아기 엄마들... 우리 눈 감을 때래요. 참고 하시라고. 후"라며 헛웃음을 지었다.

나란히 병실에 누워 치료용 수액, 링거를 맞고 있는 두 딸에 이지혜는 한숨을 금치 못했다.


이지혜 두 딸, 39.4도 고열에 결국 119 호출..."편해질 일 없대…
앞서 이지혜는 "첫째는 초등학생, 둘째는 6세라 조금 수월해졌나 싶어도 수발이 끝이 없다"며 "독감이 또 유행이다. 안 걸리면 좋은데 전염병은 다 걸려야 끝나는 것 같다"라고 아이들의 상태에 대해 전한 바 있다.

그는 "열이 39.4도까지 오르고 너무 힘들어 보여서 나도 무서웠다. 결국 119에 24시간 병원 요청을 했다"며 "왜 '엄마'라는 단어가 이렇게 뭉클하고 울컥하는지 아이들을 키우며 더 실감한다"라고 엄마로서의 고충을 털어놓았다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

2.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

3.

정유미, 유튜브 올렸다가 '저작권 삭제' 멘붕…"내 얼굴인데 왜 안돼"

4.

루머 시달린 이미숙, 결국 오열 "그 얘기만 하면 울컥, 가족 덕에 버텼다"(숙스러운)

5.

고소영, 장동건이 '바가지' 쓰고 샀다던 건물로 174억 잭팟… "우리 효자" 300억의 위엄

연예 많이본뉴스
1.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

2.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

3.

정유미, 유튜브 올렸다가 '저작권 삭제' 멘붕…"내 얼굴인데 왜 안돼"

4.

루머 시달린 이미숙, 결국 오열 "그 얘기만 하면 울컥, 가족 덕에 버텼다"(숙스러운)

5.

고소영, 장동건이 '바가지' 쓰고 샀다던 건물로 174억 잭팟… "우리 효자" 300억의 위엄

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대 최초 패배 위기→신민하 97분 천금 동점골, 이민성호 겨우 살았다...후반 2-2 마무리, 연장전 돌입

2.

韓 역대 최초 굴욕, 결국 피하지 못했다→차마 웃지 못한 '적장' 김상식...이민성호, 승부차기 끝에 U-23 아시안컵 4위 마감

3.

[속보]'이렇게 허망할 수 있나' 이민성호, 김태원 동점골→2분 만에 응우옌 딘 박 '환상 프리킥 성공' 추가 실점...베트남 1-2 리드 (후반 진행 중)

4.

베트남 4-32 한국, 이렇게 격차 보였는데...이민성호, 연장까지 2-2 마무리→운명의 승부차기 돌입(후반 종료)

5.

'죽었다 복창해야 하나' 신임 우승 감독 공포의 메시지 "호주 날씨 좋다더라. 많이 치고, 많이 던져라" [인천공항 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.