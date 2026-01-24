이지혜 두 딸, 39.4도 고열에 결국 119 호출..."편해질 일 없대요"
[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 동시에 앓게 된 두 딸에 속상해 했다.
23일 이지혜는 "몇 살 돼야 편해지냐고 물었던 우리 아기 엄마들... 우리 눈 감을 때래요. 참고 하시라고. 후"라며 헛웃음을 지었다.
나란히 병실에 누워 치료용 수액, 링거를 맞고 있는 두 딸에 이지혜는 한숨을 금치 못했다.
앞서 이지혜는 "첫째는 초등학생, 둘째는 6세라 조금 수월해졌나 싶어도 수발이 끝이 없다"며 "독감이 또 유행이다. 안 걸리면 좋은데 전염병은 다 걸려야 끝나는 것 같다"라고 아이들의 상태에 대해 전한 바 있다.
그는 "열이 39.4도까지 오르고 너무 힘들어 보여서 나도 무서웠다. 결국 119에 24시간 병원 요청을 했다"며 "왜 '엄마'라는 단어가 이렇게 뭉클하고 울컥하는지 아이들을 키우며 더 실감한다"라고 엄마로서의 고충을 털어놓았다.
한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.
