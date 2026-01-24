'폐섬유증' 유열, 체중 40kg였던 쇠약한 몸 "대소변도 받아내야"

24일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 유열이 출연해 사망선고까지 받았던 폐섬유증 투병 생활을 최초로 공개했다.
유열은 한때 수척해진 모습이 영상으로 퍼지며 가짜 사망설까지 돌았던 상황. 유열은 폐섬유증으로 인해 7년간 활동을 멈췄던 일과 병마를 극복하고 건강을 되찾아 간 이야기를 전해 모두를 숙연하게 했다.
이날 유열은 "처음에 건강검진 갔을때는 폐섬유증이 의심된다는 소견을 들었다. 그러다 2019년 폐렴으로 열이 40도까지 올라 병원에 입원한 후 원인을 모르는 특발성 폐섬유증인 흉막실질탄력섬유증(PPEE)을 진단받았다. 치사율은 높지만 병의 진행을 더디게 만드는 약만 있을 뿐 치료약은 없는 병이었다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 또한 약이 입맛을 떨어지게 하는 탓에 40kg까지 몸무게가 빠졌다고 고백했다.
이후 아내의 권유에 유열은 모든 활동을 정리하고 제주도에서 1년 살이를 했다고 전했다. 그는 "좋은 지인을 만났는데, 그 분들이 100년 된 돌집을 빌려주셨다. 그 곳에서 아들과 꿈 같은 생활을 했다"고 회상했다.
그러나 고난은 계속됐다. 유열은 "2024년에 독감으로 호흡곤란이 오고 열이 40도 정도 올라가서 입원을 했다. 그 이후에 더 건강이 나빠졌다. 일주일만에 또 4~5kg이 빠졌다. 침대 위에서 내려오지 못하는 상태가 됐다. 대 소변도 모두 받아내야했다. 너무 놀랍게 무너져갔다"고 힘들었던 당시를 회상했다.
결국 가족들은 의사로부터 "이제 마음의 준비를 해라. 연명치료를 할 건지 가족들과 상의하고 알려달라"라는 사망선고까지 들었다고 고백해 충격을 안겼다.
유열은 다행히 다른 병원에서 폐 이식 가능성이 있다는 것을 확인하고 힘겹게 체중과 체력을 늘려 폐 이식에 도전했지만 이식 직전 두 번이나 폐 이식이 취소되는 고난이 이어졌고, 그 와중에 병이 악화되면서 섬망 증세까지 심해지는 위독한 사태에 놓였다고 해 모두를 충격에 빠지게 했다.