[공식]하이라이트 양요섭, 4년 5개월 만 솔로 컴백…내달 9일 출격

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 하이라이트 멤버 양요섭이 오는 2월 9일 세 번째 솔로 미니앨범을 발표한다.
양요섭은 26일 0시 하이라이트 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 세 번째 솔로 미니앨범 'Unloved Echo (언러브드 에코)'의 컴백 트레일러 영상과 스케줄 플랜 이미지를 공개했다. 사라지는 사랑의 잔상, 사랑이 끝난 뒤에도 마음속에 남아 울리는 여운을 포괄적으로 담아낸 앨범명이 양요섭의 새로운 음악과 메시지에 대한 기대감을 집중시킨다.
트레일러는 필름을 영사기에 넣고 돌리는 양요섭의 모습으로 시작한다. 이어 양요섭은 텅 빈 극장에서 홀로 영사기로 투영된 스크린을 응시하며 짙은 분위기를 자아냈다. 은은한 빛이 드리운 공간에서는 공허한 눈빛으로 꽃병을 바라보거나, 피아노를 곁에 두고 아련한 감정선을 그리며 보는 이들의 몰입을 이끌었다.
영상 말미에는 스크린을 향해 걸어가는 양요섭의 뒷모습에 이어 "This is about a short story of a fading love (이것은 사라지는 사랑에 대한 짧은 이야기다)"라는 문구가 담겨 앨범의 스토리를 향한 호기심을 자극했다.
사진 제공=어라운드어스
스케줄 플랜에서 양요섭은 순백의 날개와 함께 신비로운 무드를 연출하고 있다. 이에 따르면 2월 9일 컴백에 앞서 트랙리스트, 앨범 프리뷰, 포스터 및 이미지 포어워드(FOREWORD)의 포엠(Poem, 시) 버전, 포스터 및 이미지 시퀀스(SEQUENCE)의 시네마(Cinema, 영화) 버전, 콘셉트 포토 세 가지 버전, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저가 순차 공개된다. 특히 시와 영화라는 서정적인 키워드로 양요섭이 어떤 콘셉트를 표현할지 궁금증이 모인다.
'Unloved Echo'는 양요섭이 지난 2021년 9월 발매한 정규 1집 'Chocolate Box (초콜릿 박스)' 이후 4년 5개월여 만에 선보이는 솔로 앨범이다. 하이라이트의 메인보컬이자 솔로 아티스트로서 양요섭은 활발한 그룹 활동은 물론 다양한 OST와 프로젝트 음원으로도 독보적인 보컬 역량과 매력적인 음색을 선보여왔다. 지난해에는 뮤지컬 '베르테르'에서 주인공 베르테르 역을 맡아 관객들의 호평을 얻었다.
양요섭만의 감성과 색채를 집약한 미니 3집 'Unloved Echo'는 오는 2월 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.