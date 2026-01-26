[공식]NCT 제노·재민 뭉쳤다…유닛으로 전격 데뷔
|
|
|NCT 제노(왼쪽), 재민. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] NCT 제노와 재민이 새로운 유닛 NCT JNJM(엔시티 제노재민)으로 2월 23일 전격 데뷔한다.
NCT JNJM의 첫 번째 미니앨범 'BOTH SIDES'(보스 사이즈)는 동명의 타이틀곡 'BOTH SIDES'를 포함한 총 6곡으로 구성되어 있으며, 2월 23일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개된다.
'BOTH SIDES'는 '양면성'을 키워드로, 서로 다른 매력을 지닌 제노와 재민이 각자의 색깔을 선명하게 드러내는 순간과, 때로는 마치 한 몸처럼 어우러지며 완벽한 균형을 만들어내는 과정을 담은 앨범으로, 다름이 곧 강점이 되는 두 멤버의 시너지를 보여주는 작품이 될 전망이다.
특히 제노와 재민은 연습생 시절부터 NCT와 NCT DREAM 활동까지 10년이 넘는 세월을 함께하며 호흡을 맞춰온 최상의 조합으로, 무대를 장악하는 뛰어난 퍼포먼스와 에너지, 폭넓은 음악 스펙트럼을 바탕으로 각자의 개성과 다채로운 매력을 확고히 구축하며 'K팝 대표 그룹'의 일원으로서 전 세계 팬들의 큰 사랑을 받고 있다.
|
|
|사진 제공=SM엔터테인먼트
또한 1월에는 두 멤버가 주인공으로 나선 숏폼 드라마 '와인드업'을 통해 안정적인 연기력과 케미스트리를 선보인 것은 물론, 공개 5일 만에 누적 조회수 500만을 돌파하며 글로벌 파워까지 입증한 만큼, 이번 유닛 앨범으로 선보일 제노와 재민의 새로운 모습과 활약에 이목이 집중된다.
NCT JNJM의 첫 번째 미니앨범 'BOTH SIDES'는 2월 23일 음반으로도 발매되며, 2월 2일부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.