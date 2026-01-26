[SC인터뷰] "子같은 박지훈에 마음 가"…'왕사남' 유해진, 사극 흥행불패 도전(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유해진(56)이 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 새로운 사극 흥행 역사를 써 내려간다.
2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 유해진은 광천골 촌장 엄흥도를 연기했다.
유해진은 장항준 감독과 서울예대 선후배 사이로, 영화 개봉 전부터 끈끈한 우정을 자랑해 왔다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 작품에 합류하게 된 배경에 대해 "제가 시나리오를 읽는 속도가 원래 좀 더딘 편인데, 이번엔 비교적 금방 답을 줬다. 시나리오에 담긴 장점이 많았다. 젊은 층부터 노년층까지 모두가 공감할 수 있는, 인간의 본질적인 이야기를 어렵지 않게 보편적으로 잘 꾸며냈다. 이러한 작품이 참 오랜만에 나온 것 같다. 뭔가 의미가 있으면서 생각할 거리가 있고, 재미도 있다"고 말했다.
영화 '왕과 사는 남자' 현장 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스
이어 현장에서 본 감독 장항준에 대해 "현장에서도 역시 가볍더라(웃음). 근데 전 그 가벼움이 좋다. 본인은 옛날이나 지금이나, 항상 그렇게 살고 싶다고 하더라. 어떻게 보면 그건 자신의 노력일 수도 있다. 다른 사람에게만 악영향을 끼치지 않는다면, 문제될 게 없는 거 아닌가. 장항준 감독의 가벼움을 싫어하는 사람은 아무도 없다. 감정선이 나와야할 땐 또 뿜어져 나올 수 있도록 도와주고, 세세한 면도 있다. 현장 분위기는 감독에 따라 많이 좌지우지한다고 생각하는데, 이번 작품은 장항준 감독이었기에 배우들과 스태프들이 좋은 아이디어를 스스럼 없이 이야기할 수 있었고, 발전시킬 수 있었다"고 고마움을 표했다.
또 사석에서 본 친구 장항준은 어떻게 달랐을까. 이에 유해진은 "예전에 윤종신 씨하고 셋이서 자주 만났었다. 또 장현성과도 친구여서 장항준 감독, 김은희 작가 집에서 술도 많이 마시고 했다. 그땐 정말 서로 아무것도 아니었을 때였다. 학교는 제가 늦게 입학해서 장항준 감독이 선배"라며 "아무리 절친이어도 현장에서는 칼 같이 이야기하는 편이다. 오히려 친구이기 때문에 수정 작업을 더 많이 했다. 연기가 좋지 않은데, 아무렇게나 오케이 사인 하면 안 되는 거다. 현장에서 웃는 것도 중요하지만, 나중에 함께 웃는 게 더 중요하다"고 강조했다.
영화 '왕과 사는 남자' 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스
조선 6대 왕 단종 이홍위 역을 맡은 박지훈과는 '왕과 사는 남자'를 통해 첫 호흡을 맞췄다. 그는 인터뷰 시작에 앞서 "지훈이 너무 잘하지 않았나"라고 극찬을 쏟아냈다. 이어 "영화에서 워낙 특별한 관계였지 않나. 정말 아버지가 자식을 바라보는 느낌으로 봤다. 그리고 영화 홍보를 해야 해서 최근에도 봤는데, 정말 괜찮은 놈이더라. 영화 안에서 단종과 엄흥도의 관계처럼, 서로에게 부담을 주지 않으면서 점점 더 가까워졌다"고 전했다.
지난 20일 공개된 '살롱드립'에서도 박지훈을 향한 무한 애정을 표했다. 유해진은 "제가 지훈이를 '야 인마!'라고 부른다고 했는데, 사실 그건 농담이다. (지훈이가) 저한테 막 되게 잘한다기보단, 짧더라도 진심을 담아 대해준다. 휴대폰 연락처 저장명은 '왕사남 단종 지훈이'라고 바꿔놨다. 만약 촬영 후 연락이 끊기고 나면 나중에 '누구지?'라고 할 수도 있지 않나. 근데 여전히 촬영 끝난 지금도 연락을 하고 지낸다. 다른 후배들 같았으면, 저를 어려워해서 말도 잘 못 붙였을 건데, 지훈이는 먼저 다가왔다. 그러다 보니 절로 마음이 가게 되더라. 저도 편하게 팍팍 찔러가면서 이야기를 했다. 지나고 보니 촬영장에서의 시간이 참 소중했다"고 회상했다.
영화 '왕과 사는 남자' 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스
유해진은 '왕과 사는 남자' 첫 스틸 공개 당시, "마치 역사 교과서를 찢고 나온듯한 비주얼"로 보는 이들의 놀라움을 자아냈다. 그는 "저도 깜짝 놀랐다. 딱 스틸을 보자마자 역사책인가 했는데, 손을 보니까 제 손 맞더라"고 너스레를 떨었다.
유해진은 2005년 개봉한 영화 '왕의 남자'부터 '올빼미'(2022)까지, 사극 흥행불패 신화를 써내려 오기도 했다. 이에 대해선 "대중이 볼 때 사극이 가지고 있는 색채와 저의 그림체가 잘 맞아떨어진 것 같다. 제 얼굴이 세련되게 현대적이지 않게 생겨서 그런 게 아닐까 싶다"고 웃으며 말했다.
아울러 유해진과 '왕의 남자'를 함께한 이준익 감독과 배우 정진영은 '왕과 사는 남자' GV(관객과의 대화)에 참여해 응원의 메시지를 전했다. 유해진은 "정말 감사하다. 어떻게 보면 '왕의 남자' 덕분에 지금의 제가 있는 게 아닌가 싶다. 그 작품이 있었기에 더 좋은 작품을 만날 수 있었다"며 "이준익 감독님은 영화를 보시고 좋은 말씀을 많이 해주셨다. '올빼미'의 안태진 감독님도 '왕의 남자' 조감독 출신이신 만큼, 영화를 관심 있게 지켜봐 주셨다"고 전했다.
사진 제공=㈜쇼박스
끝으로 흥행에 대한 솔직한 마음도 털어놨다. 유해진은 "흥행에 있어서는 여전히 조심스러운 마음"이라며 "아까 말씀드렸듯 저희 영화는 폭넓은 세대가 좋아할 작품이고, 지훈이 좋아하는 팬들이 워낙 많지 않나. 극장에 많이 찾아주셨으면 좋겠다"고 당부했다.