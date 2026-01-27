고준희, 전 남친 앞 민낯 공개했다가 황당..."예의 없다는 말 들었다"

기사입력 2026-01-27 06:47


고준희, 전 남친 앞 민낯 공개했다가 황당..."예의 없다는 말 들었다"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고준희가 전 남자 친구 앞에서 민낯을 보였다가 '예의 없다'는 말을 들은 적이 있다고 밝혔다.

27일 유튜브 채널 '고준희GO'에는 '또또야 결혼은 대체 어떻게 하는거야..? 소개팅 필승법 전수부터 연애 상담까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 고준희는 "나는 여드름 피부지만 민낯을 그냥 보여준다"며 과거 연애 경험을 떠올렸다. 그는 "예전에 남자 친구가 잠깐 집 앞에 왔다고 해서 내려갔더니 비비크림도 안 바르고 내려왔다고 '넌 예의가 없다'고 하더라"며 그래도 만난 지 1년 정도 됐고, 잠깐 보는 거니까 그냥 잠깐 보려고 내려간 건데 예의가 없다고 하더라"며 황당했던 순간을 전했다.


고준희, 전 남친 앞 민낯 공개했다가 황당..."예의 없다는 말 들었다"
또한 고준희는 연인 간 연락 방식에 대한 자신의 생각도 밝혔다. 그는 "남자 친구에게 '어디야?', '언제 들어가?' 이런 연락을 안 한다. 내가 연락하면 휴대폰 볼 거고, 그러면 친구끼리 있다가 말이 끊길 거 아니냐"며 "내가 어딘지, 집에 언제 들어가는지 알아서 뭐하냐. 이 사람이 날 사랑하고 배려한다면 집에 갈 때 연락하지 않겠냐"며 자신의 연애 철학을 전했다.

그러면서 "근데 내가 그렇게 하면 남자들은 항상 먼저 왜 연락 안 하냐고 했다. 그러면서 '혹시 너 친구들이랑 만날 때 나한테 이렇게 똑같이 연락하지 말라는 거야?'라고 했다"고 털어놨다. 이어 "나도 내가 만약에 무슨 일이 있거나 하면 재촉받고 싶지는 않다"며 "내가 알아서 연락하겠지. 나는 한 번에 두 가지 일을 못 한다. 전화받으면서 TV도 못 본다"고 솔직한 성향을 밝혔다.

한편 고준희는 결혼에 대해 "아기를 좋아하고 아기 낳고 싶고 결혼에 대한 생각이 있었다"며 "하지만 작품이나 내가 하고 싶은 일을 하려면 시기를 늦춰야 될 것 같다는 고민을 항상 하다 보니 계속 (결혼 시기가) 늦춰진 것 같다"고 털어놨다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

3.

"눈치 챙겨" 고소영, 174억 번 '300억 건물' 자랑하다 논란…결국 삭제

4.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

5.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

3.

"눈치 챙겨" 고소영, 174억 번 '300억 건물' 자랑하다 논란…결국 삭제

4.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

5.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인(토트넘, 24) 임대 이적!" 주가 폭등 미쳤다 '英 단독'→단칼에 거절당해…'손흥민 빈자리 메워줘'→"여름 이적시장 기회 있다"

2.

'삼성 KS 영웅 → 눈물의 퇴출' 다시 마운드에 선다 "오늘 계약 완료"

3.

"대충격" 첼시 미쳤다! '韓 역대급 경력' 김민재 대신 '해리 매과이어' 영입? "젊은 선수들에게 경험, 리더십 줄 수 있어"

4.

막내와 스물네살 차 신입 "쉬운 형"이 왔다, "이멤버 리멤버"의 출발, 선수들도 '왕관의 무게' 기꺼이...

5.

[속보]BBC 피셜! '오현규 초대형 악재' 풀럼, 맨시티 윙어 영입 임박…펩 감독 피셜 "협상 진행 중"→팀 떠나고 싶어해

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.