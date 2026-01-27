고준희, 전 남친 앞 민낯 공개했다가 황당..."예의 없다는 말 들었다"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고준희가 전 남자 친구 앞에서 민낯을 보였다가 '예의 없다'는 말을 들은 적이 있다고 밝혔다.
27일 유튜브 채널 '고준희GO'에는 '또또야 결혼은 대체 어떻게 하는거야..? 소개팅 필승법 전수부터 연애 상담까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 고준희는 "나는 여드름 피부지만 민낯을 그냥 보여준다"며 과거 연애 경험을 떠올렸다. 그는 "예전에 남자 친구가 잠깐 집 앞에 왔다고 해서 내려갔더니 비비크림도 안 바르고 내려왔다고 '넌 예의가 없다'고 하더라"며 그래도 만난 지 1년 정도 됐고, 잠깐 보는 거니까 그냥 잠깐 보려고 내려간 건데 예의가 없다고 하더라"며 황당했던 순간을 전했다.
또한 고준희는 연인 간 연락 방식에 대한 자신의 생각도 밝혔다. 그는 "남자 친구에게 '어디야?', '언제 들어가?' 이런 연락을 안 한다. 내가 연락하면 휴대폰 볼 거고, 그러면 친구끼리 있다가 말이 끊길 거 아니냐"며 "내가 어딘지, 집에 언제 들어가는지 알아서 뭐하냐. 이 사람이 날 사랑하고 배려한다면 집에 갈 때 연락하지 않겠냐"며 자신의 연애 철학을 전했다.
그러면서 "근데 내가 그렇게 하면 남자들은 항상 먼저 왜 연락 안 하냐고 했다. 그러면서 '혹시 너 친구들이랑 만날 때 나한테 이렇게 똑같이 연락하지 말라는 거야?'라고 했다"고 털어놨다. 이어 "나도 내가 만약에 무슨 일이 있거나 하면 재촉받고 싶지는 않다"며 "내가 알아서 연락하겠지. 나는 한 번에 두 가지 일을 못 한다. 전화받으면서 TV도 못 본다"고 솔직한 성향을 밝혔다.
한편 고준희는 결혼에 대해 "아기를 좋아하고 아기 낳고 싶고 결혼에 대한 생각이 있었다"며 "하지만 작품이나 내가 하고 싶은 일을 하려면 시기를 늦춰야 될 것 같다는 고민을 항상 하다 보니 계속 (결혼 시기가) 늦춰진 것 같다"고 털어놨다.