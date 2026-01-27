'아바타: 불과 재' 제임스 카메론 감독, 직접 한국팬들에 "감사합니다"…애정 가득 인사

기사입력 2026-01-27 08:49


'아바타: 불과 재' 제임스 카메론 감독, 직접 한국팬들에 "감사합니다"…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'아바타: 불과 재' 제임스 카메론 감독, 직접 한국팬들에 "감사합니다"…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'아바타: 불과 재' 제임스 카메론 감독, 직접 한국팬들에 "감사합니다"…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'아바타: 불과 재' 제임스 카메론 감독, 직접 한국팬들에 "감사합니다"…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '아바타: 불과 재'의 제임스 카메론 감독이 오직 한국 관객들만을 위한 특별 감사 인사를 전했다.

공개된 영상은 제임스 카메론 감독이 한국의 관객들에게 반갑게 인사를 전하며 시작해 시선을 사로잡는다. 제임스 카메론 감독은 우선 "한국에서 정말 많은 관객분들께서 '아바타: 불과 재'를 사랑해 주시고 즐겨 주셨다는 소식을 들었다. 저를 비롯해 '아바타' 팀 모두가 감사드린다"며 한국에서의 흥행에 대한 진심 어린 감사 인사를 전했다.

이어 그는 "'아바타' 시리즈의 세계를 만들 때마다 정말 즐거운 마음으로 임하고 있는데, 한국 관객분들은 세계관에 깊이 몰입하고 또 다양한 해석을 쏟아내 주신다. 그 점이 정말 인상 깊었다"라며 그 누구보다 '아바타' 세계관에 진심인 한국 관객들을 향한 놀라움을 감추지 않았다. "'아바타: 불과 재' 마지막까지 많은 사랑 부탁드리며 다시 함께하는 날을 기다리고 있겠다"라는 인사와 함께 제임스 카메론 감독은 직접 한국말로 "감사합니다"라며 한국 관객들을 향한 사랑과 감사함을 전하며 훈훈하게 영상을 마무리했다.

한편 '아바타: 불과 재'는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 1편과 2편에 이어 제임스 카메론 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

3.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

4.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

5.

김영희, 母에 버림받았던 어린 시절 "시장 가자더니 두고 와, 계모라 확신" ('말자쇼')

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

3.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

4.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

5.

김영희, 母에 버림받았던 어린 시절 "시장 가자더니 두고 와, 계모라 확신" ('말자쇼')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인(토트넘, 24) 임대 이적!" 주가 폭등 미쳤다 '英 단독'→단칼에 거절당해…'손흥민 빈자리 메워줘'→"여름 이적시장 기회 있다"

2.

'삼성 KS 영웅 → 눈물의 퇴출' 다시 마운드에 선다 "오늘 계약 완료"

3.

충격! "수비훈련 많이 했는데", 이정후 결국 중견수 떠난다...SF '수비달인' 외야수 296억에 영입

4.

막내와 스물네살 차 신입 "쉬운 형"이 왔다, "이멤버 리멤버"의 출발, 선수들도 '왕관의 무게' 기꺼이...

5.

이럴 수가!'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 홍명보호 깜짝 복덩이 아니었나...윙백 정착 실패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.