'이혼 소송' 김지연, 정철원 심경 고백에 맞대응 "진실 가리려는 소음"

[스포츠조선 이우주 기자] '러브캐처' 김지연과 야구선수 정철원이 이혼 소송 중인 것으로 알려진 가운데, 양육권을 두고 두 사람이 갈등이 격화될 것으로 보인다.
김지연은 27일 아들의 사진과 함께 "지켜야 할 가치가 있기에 진실을 가리려는 소음에 흔들리지 않고 오직 결과로 증명하겠습니다"라는 글을 남겼다.
앞서 정철원 측은 김지연과의 이혼 소송 중임을 인정하며 "아이 아빠로서 책임감 있게 행동할 것이며, 양육권도 최대한 가지고 올 수 있도록, 부모가 이혼 소송을 하고 있지만 아이에게는 부정적인 영향이 안 가도록 최선을 다하겠다"고 밝힌 바 있다. 이에 김지연 역시 양육권을 가지겠다는 뉘앙스의 글을 올리며 둘 사이의 갈등은 더욱 커질 것으로 보인다.
김지연은 최근 정철원과의 이혼을 암시하며 정철원과의 결혼 생활을 폭로했다. 김지연은 "가출 후 일방적으로 양육권을 갖겠다 소송을 거니 엄마로서 이제는 참으면 안 되겠더라"라며 "최대한 힘내서 처음이자 마지막으로 이겨보겠다"고 이혼 소송을 예고했다.
또 김지연은 독박육아, 정철원이 생활비를 주지 않았다고 폭로하는 것은 물론 정철원이 아들 돌반지, 팔찌를 녹여 자신의 금목걸이까지 만들었다고 주장해 충격을 안겼다.
외도 정황도 폭로됐다. 결혼 준비 기간 동안 정철원에게 DM을 받았다는 팬들이 나오자 김지연은 "대충 알고 있는데 제보 해달라"고 말하기도. 이에 한 팬은 "증거 잘 잡아서 헤어지고 아들이랑 둘이 행복하게 잘 지냈으면 좋겠다"고 바랐고 김지연은 "오해하실까봐 말씀 드리면 이미 모든 부분에서 증거는 충분하다. 그냥 다다익선이라 DM달라고 하는 것"이라고 밝혔다.
한편, 한양대 무용학과 출신인 김지연은 Mnet '러브캐처'에 출연해 이름을 알렸다. 이후 김지연은 롯데 자이언츠 투수 정철원과 2024년 아들을 출산, 1년 4개월 만인 지난해 12월 14일 결혼식을 올렸다.