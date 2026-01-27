이선빈, '9년째 열애♥' 이광수 폭로..."화장실도 허락 받고 가라더라"

최종수정 2026-01-27 22:25

이선빈, '9년째 열애♥' 이광수 폭로..."화장실도 허락 받고 가라더라…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이광수와 9년째 열애 중인 이선빈이 이광수와 에피소드를 공개했다.

27일 방송된 SBS '틈만나면'에서는 이선빈 김영대가 '틈친구'로 유재석 유연석과 호흡을 맞췄다.

이날 유재석은 오늘의 틈친구인 이선빈에 "저도 친분이 있다. 이광수하고 밀접하다"라고 끄덕였다.

배우 이광수와 장기 연애 중인 이선빈. 특히 이선빈은 시상식에서 수상을 하게 된 이광수에 장난기 가득한 제스처를 해 화제가 되기도 했다.

이어 등장한 이선빈은 김영대에 "제 친동생 같은 친구다. 키 크고 잘생긴 동생이다"라고 소개했다.


이선빈, '9년째 열애♥' 이광수 폭로..."화장실도 허락 받고 가라더라…
얼마 전 종영한 '달까지 가자'를 찍으며 친해졌다는 이선빈은 "신경 쓰이는 동생이다. 그런 동생 있지 않냐. 손 많이 가고 신경 쓰인다. 착하고 쑥쓰러움을 많이 탄다"라 했고 유재석은 "그니까 나한테 광수 같은 동생인 거다"라고 끄덕였다.

모델 출신이라는 김영대는 "처음에는 연기를 하나도 배운 게 없어서 데뷔 초에는 연기를 배우면서 모델 활동을 병행했다"라 밝혔다.

이에 유재석은 "광수도 원래는 모델이다"라 했고, 이선빈은 "맞다. 깜짝 놀랐다"라 리액션했다. 김영대는 "광수 형님 얼마 전에 만났다"라며 "형이 너무 웃기다. (광수 형이) 저한테 좋은 얘기를 해주시려고 하더라. 진지한 얘기를 해주시는데 제가 형을 너무 좋아하니까 광수 선배의 얼굴만 봐도 웃음이 나온다"라 했다.


이선빈, '9년째 열애♥' 이광수 폭로..."화장실도 허락 받고 가라더라…

이어 "웃음이 나오는데 (분위기가) 웃으면 안되지 않냐. 진지한 얘기를 하는. 저도 모르게 입꼬리가 씰룩했다"라 했다.

이광수는 '인사 잘해라' '인성이 중요하다'라고 진지하게 인생 조언을 하고 있었다고. 김영대는 "그랬더니 선배님이 '너 방금 웃었냐?' 하시는데 그게 또 너무 웃겼다"라고 빵 터졌다.

이에 이선빈은 "(이광수가) 화장실 갈 때도 허락 맡고 가라 하더라"라며 유재석을 향해 "다 선배님한테 배운 거 아니냐"라 물었다. 유재석은 "그거 나한테 다 배운 거다"라며 이광수의 예능선생님 답게 흐뭇해했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서우림, 극단적 선택으로 떠난 子…전원주도 눈물 "네 엄마 힘들어"

2.

민희진, 세 번째 기자회견은 왜 '맞다이' 안 하나…의상도 궁금한데[SC이슈]

3.

신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 덧 입혔다"

4.

황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

5.

차주영, '금쪽이'였던 금수저 父에 꽁쳐놓은 유학비로 뉴욕 생활 즐겨"

연예 많이본뉴스
1.

서우림, 극단적 선택으로 떠난 子…전원주도 눈물 "네 엄마 힘들어"

2.

민희진, 세 번째 기자회견은 왜 '맞다이' 안 하나…의상도 궁금한데[SC이슈]

3.

신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 덧 입혔다"

4.

황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

5.

차주영, '금쪽이'였던 금수저 父에 꽁쳐놓은 유학비로 뉴욕 생활 즐겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

3.

"안전하게 한 자리 차지할 줄 알았는데", KBO 16승 투수만 놀란게 아니다...휴스턴 선발 후보들 '동상이몽'

4.

[현장리뷰]'3점 대폭발' 소노, '7위 경쟁' 현대모비스 박살냈다...99-54 대승

5.

'교통사고에 부상에 이혼설까지' 최악의 악재 3종세트 → 7회 8회 9회 송두리째 흔들린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.