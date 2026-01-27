허경환, '유퀴즈' 고정MC 욕심, 아직 못버렸다…"포기 상태지만, 국민 여러분이 한번 더 힘써주시면"(궁금하면 허경환)

기사입력 2026-01-28 06:11


[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 허경환이 tvN '유퀴즈 온더 블럭'(이하 유퀴즈) 고정MC에 대한 미련을 아직 버리지 못했다.

허경환이 26일 자신의 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에 '말해도 될까 고민했지만… 최초공개합니다슌ㅣ구독자 5만 기념 Q&A'라는 제목의 영상을 공개했다.

역시 가장 궁금증을 자극하는 부분은 "'유퀴즈'와 '놀면 뭐하니' 둘다 고정인가요?"라는 질문이었다. 이에 대해 허경환은 "MBC '놀면 뭐하니?'같은 경우는 한주 한주 불러 주시는데"라면서도 "'유퀴즈' 같은 경우는, 제가 이제 살짝 포기한 상태입니다. 그리고 그냥 묻지 않고 있습니다"라고 답했다. 이어 그는 "그래도 우리 국민 여러분들이 한 번만 더 힘써 주신다면 되지 않을까"라며 웃음 섞인 '국민 청원(?)'식 멘트를 던졌다.


연애 질문에서는 허경환 특유의 자기분석이 나왔다. "여자한테 가장 비참하게 차인 순간은?"이라는 질문에 그는 "차였다기보다는, 차이기 전에 제가 먼저 차는 스타일"이라고 운을 뗀 후 "내가 여자를 차는 게 아니라 나한테 차려고 하는 순간, 마음이 멀어진 걸 느꼈을 때가 제일 비참했던 것 같다"고 설명했다.

개그 자존심을 건 질문도 나왔다. "진짜 거짓말 안 하고, 이 사람보다는 웃기다 할 수 있는 사람 있어?"라는 물음에 허경환은 실명은 거론하지 않으면서도 "그거는 그 사람이 너무 비하는 거기 때문에 말할 수 없지만 몇몇 있어요. 몇몇 있습니다"라고 웃었다.

결혼 질문에서 그는 "결혼은 이제는 좀 못 하는 것 같아요. 옛날에는 안 하는 거지, 이젠 못하는 거 같아요"라며 "좀 더 여유로울 줄 알았는데 조급해지고, 과연 이 판단이 맞나 결혼의 의미가 있을까 생각한다. 결혼하면 바로 나의 분신을 만들어서 예쁘게 키우고 싶은 생각이 있다"면서도,"그게 사치스러워서"라고 덧붙였다.

원하는 상대상은 의외로 단순했다. "(상대가) 날 잘 믿어주면, 내가 잘하면 되니까"라는 말로 정리했다.

끝으로 2026년 목표에 대해 허경환은 "우리 채널 '실버 버튼' 받고, 꾸준히 조회수가 50만에서 70~80만 쭉쭉 나오는 그런 느낌의 콘텐츠가 됐으면 좋겠다"고 말한 후 곧바로 "조회수하고 구독자가 중요한 게 아니라 '진짜 재밌더라, 볼 만하더라' 이게 중요하지"라고 덧붙였다. 또 그는 "두 번째는 내가 노력한 만큼 여러분의 웃음을 가져갔으면 좋겠다. 2026년 12월에 여기서 또 인터뷰를 한다면, '내가 잘해 왔구나'라는 인터뷰를 한번 더 하고 싶다"기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.