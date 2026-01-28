'내연녀만 셋' 전원주, 바람핀 남편 얼마나 미웠으면 "영정사진도 째려봐"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주가 남편의 바람 현장까지 잡았다고 밝혔다.
27일 유튜브 채널 '전원주인공'에서는 ''내가 갈 때까지 좋은 곳에서 편안히 계세요' 미우나 고우나 그리운 나의 신랑 만나고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
설날을 앞두고 전원주는 40년 절친 서우림과 함께 먼저 떠난 남편을 만나러 갔다. 서우림의 남편, 아들도 같은 납골당에 잠들어있다고.
서우림은 전원주의 남편에 대해 "너무 좋은 분"이라 했지만 전원주는 "너는 모른다. 여자관계도 있고. 돈도 막 나가서 썼다"고 혀를 내둘렀다.
전원주는 "내가 한창 바쁠 때 누가 전화 와서 내 남편이 어떤 예쁜 여자를 데리고 호텔로 들어간다더라. 너희 남자가 자주 만나는 호텔이 오피스텔이라 해서 다른 휴대폰으로 전화를 걸었다"며 "오피스텔에 있는 여자니까 이리 와달라고 했다. 내가 문앞에 앉아 있었더니 들어오다 기절하더라. 날아오더라"라고 말해 서우림도 놀라게 했다.
전원주는 "그래도 가기 전에는 진심이 돌아오더라. 내 손을 꼭 잡고 좋은 데 기부도 하고 베푸는 사람이 되라는 게 유언이었다"며 "이 사람은 기부를 참 많이 했다. 파주에서 1등이었다"고 떠올렸다.
서우림 역시 남편의 바람기로 생전 마음고생을 많이 했다고. 전원주는 "(서우림의) 신랑이 여자를 너무 좋아했다"며 서우림 남편의 바람 현장을 직접 잡은 적도 있다고 밝혔다. 전원주는 "그래도 신랑 갈 때는 울더라. 나는 영정사진을 째려보고 있었는데 얘는 울더라"라고 밝혔다.
그러면서 전원주는 "얘가 얼마나 어른이냐면 마지막에 (남편이) 얘 앞에서 죽었다. 바람피웠던 상대들은 남편이 중환자가 되니까 다 도망갔다. 얘가 다 간호했다"고 말했고 서우림은 "애 아빠인데 내가 간호해야지"라고 덤덤하게 말했다.
