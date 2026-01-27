"난 원래 여드름 피부인데"…고준희 "NO메이크업으로 전 남친 봤는데→'넌 예의가 없다' 막말" 분노 폭발(고준희GO)

[스포츠조선 고재완 기자] "아니 무슨 말을 그 따위로 해?"

고준희는 27일 자신의 유튜브 채널 '고준희 GO'에 '또또야 결혼은 대체 어떻게 하는거야..? 소개팅 필승법 전수부터 연애상담까지 | 고준희 또또와 수다 한판 l 고준희GO 돌아온 EP.16'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 고준희는 40만 구독자를 보유한 유튜버 권또또를 게스트로 초대했다. 또또는 이날 자신의 연애·결혼 스토리를 직접 공개하며 "소개팅으로 만난 남편과 빠른 속도로 관계가 진전됐다. 두 번째 만남에 사귀기로 했고, 세 번째 만남에 키스를 했고, 네 번째 만남에 결혼 이야기가 나왔다"고 말했다. 이어 "실제로는 첫 만남에서 키스를 했다"는 비하인드까지 덧붙여 눈길을 끌었다.

결혼에 대한 조언 역시 건넸다. 또또는 "결혼하려면 어느 정도 연기는 필요하다"며 "상대가 어떤 스타일을 좋아하는지 파악한 뒤 그에 맞는 사람인 척도 할 줄 알아야 한다"고 현실적인 '소개팅 필승법'을 전수했다. 또 "이상형은 이상형일 뿐, 실제 결혼과는 다르다"며 "이상형과 결혼하는 건 확률적으로 굉장히 드문 일"이라고 덧붙였다.

이 자리에서 고준희는 자신의 연애 경험도 솔직하게 꺼냈다. 그는 과거 전 연인과의 일화를 언급하며 "나는 여드름 피부란 말이야. 한번은 남자친구가 나한테 집 앞에 와가지고 내려갔는데"라며 "그냥 내려갈 수 있잖아"라고 했다. 하지만 전 남자친구는 "넌 예의가 없다"는 말을 했다고 전했다.

고준희는 "왜 내가 무슨 예의? 비비 안 바르고 왔다고"라며 이해하기 어렵다는 반응을 보였고, 또또는 "그 사람은 뭐 화장했대요?"라고 맞장구를 쳤다.


고준희는 "만난 지 한 1년 정도 됐고, 잠깐 보는 거고 하니까, 잠깐 보려고 내려간 건데"라며 "'아니 무슨 말을 그 따위로 해'라고 화를 냈다"고 털어놨다. 또또는 "언니 됐어 됐어. 잊어 잊어"라며 "어차피 지나간 애들이잖아. 짜증나"라고 반응했다.

연애 중 연락 스타일에 대한 생각도 밝혔다. 고준희는 "나는 상대가 어디 있는지, 언제 들어오는지 캐묻지 않는다"며 "사랑하지만 서로의 시간을 존중하는 게 중요하다고 생각한다"고 말했다. 이어 "내가 연락을 하면 상대의 흐름을 끊게 될 것 같아 일부러 안 한다"고 말하기도 했다


또한 결혼 이후의 삶과 출산에 대한 고민도 털어놨다. 고준희는 현재 가족과 함께 살고 있으며 분가를 준비 중이라고 밝힌 뒤 "아이를 좋아하고 낳고 싶은 마음은 있지만, 일과 시기의 문제로 고민이 많았다"고 말했다. 그는 "최근 들어 활동이 많아지면서 시기를 조절해 왔다"며 "이제는 상황이 맞아간다는 느낌도 있다"고 덧붙였다.

한편 고준희는 또또와의 대화 내내 편안한 분위기 속에서 웃음을 이어가며 "이런 얘기를 자연스럽게 할 수 있어서 좋았다"고 소감을 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com=고재완 기자 star77@sportschosun.com

