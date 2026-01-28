추성훈, ♥야노시호에 '6억 반지' 프러포즈 비화 "세 달 월급 모아 사" ('혼자는 못 해')

기사입력 2026-01-28 06:20


추성훈, ♥야노시호에 '6억 반지' 프러포즈 비화 "세 달 월급 모아 사…

[스포츠조선 이우주 기자] '혼자는 못 해' 추성훈이 야노시호에게 했던 프러포즈를 밝혔다.

27일 방송된 JTBC 예능프로그램 '혼자는 못 해'에서는 개그맨 허경환이 게스트로 출연했다.

이상형 질문에 허경환은 "청순한 스타일 좋아하고 맑은 사람 좋아한다"고 답했다. 이에 이세희는 프러포즈 로망을 물었고 허경환은 "고향이 통영이지 않냐. 결혼할 사람을 통영 밤바다로 데려가서 오징어 배를 섭외하는 거다. 오징어 배가 조명이 밝지 않냐. 그걸로 하트를 만들 것"이라며 "친구들 중에 선장이 된 친구도 많아서 오징어 배를 준비해서 불을 밝혀달라 해서 고백하고 싶다. 45살이면 별의 별 생각을 다한다"고 밝혔다.


추성훈, ♥야노시호에 '6억 반지' 프러포즈 비화 "세 달 월급 모아 사…
그러면서 허경환은 추성훈에게 프러포즈를 어떻게 했는지 물었다. 추성훈은 "집에 꽃 준비해놓고 초도 다 준비했다. 거기에 비싼 반지를 줬다"며 "일본에서는 3개월 월급을 모아서 결혼 반지를 사야 한다. 천만 원을 벌면 3천만 원을 써야 하고 100만 원을 벌면 300만 원짜리 반지를 사야 한다"고 답했다. 이에 전현무는 "그러면 형은 6억짜리 한 거냐"고 가짜뉴스를 퍼뜨렸고 추성훈은 "그때는 격투기를 시작한지 얼마 안 돼서 격투기로는 얼마 못 벌었다. 그래도 남자니까 보여주고 싶지 않냐. 나는 3개월 이상을 모아서 샀다"고 밝혔다.

이야기를 듣던 전현무는 "기습 질문 드려도 되냐. 야노 시호 어디 있냐"고 물었고 당황한 추성훈은 "도쿄에 계시는 거 같다"고 극존칭을 써 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

차주영, '금쪽이'였던 금수저 父에 꽁쳐놓은 유학비로 뉴욕 생활 즐겨"

2.

황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

3.

연예계 논란 속 일침...김영대 여동생 "오빠, 처신 똑바로 하라" 충고

4.

정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

5.

'6살에 父잃은' 엄정화, 사남매 홀로 키운 母와 여행 "모진 세월 견뎌 아릿해"

연예 많이본뉴스
1.

차주영, '금쪽이'였던 금수저 父에 꽁쳐놓은 유학비로 뉴욕 생활 즐겨"

2.

황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

3.

연예계 논란 속 일침...김영대 여동생 "오빠, 처신 똑바로 하라" 충고

4.

정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

5.

'6살에 父잃은' 엄정화, 사남매 홀로 키운 母와 여행 "모진 세월 견뎌 아릿해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

3.

하원의장까지 나선 LEE의 위상, 중대위기 맞을까, '중견수 박탈→우익수 전환' 위기는 곧 기회

4.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

5.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.