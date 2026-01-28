추성훈, ♥야노시호에 '6억 반지' 프러포즈 비화 "세 달 월급 모아 사" ('혼자는 못 해')

[스포츠조선 이우주 기자] '혼자는 못 해' 추성훈이 야노시호에게 했던 프러포즈를 밝혔다.
27일 방송된 JTBC 예능프로그램 '혼자는 못 해'에서는 개그맨 허경환이 게스트로 출연했다.
이상형 질문에 허경환은 "청순한 스타일 좋아하고 맑은 사람 좋아한다"고 답했다. 이에 이세희는 프러포즈 로망을 물었고 허경환은 "고향이 통영이지 않냐. 결혼할 사람을 통영 밤바다로 데려가서 오징어 배를 섭외하는 거다. 오징어 배가 조명이 밝지 않냐. 그걸로 하트를 만들 것"이라며 "친구들 중에 선장이 된 친구도 많아서 오징어 배를 준비해서 불을 밝혀달라 해서 고백하고 싶다. 45살이면 별의 별 생각을 다한다"고 밝혔다.
그러면서 허경환은 추성훈에게 프러포즈를 어떻게 했는지 물었다. 추성훈은 "집에 꽃 준비해놓고 초도 다 준비했다. 거기에 비싼 반지를 줬다"며 "일본에서는 3개월 월급을 모아서 결혼 반지를 사야 한다. 천만 원을 벌면 3천만 원을 써야 하고 100만 원을 벌면 300만 원짜리 반지를 사야 한다"고 답했다. 이에 전현무는 "그러면 형은 6억짜리 한 거냐"고 가짜뉴스를 퍼뜨렸고 추성훈은 "그때는 격투기를 시작한지 얼마 안 돼서 격투기로는 얼마 못 벌었다. 그래도 남자니까 보여주고 싶지 않냐. 나는 3개월 이상을 모아서 샀다"고 밝혔다.