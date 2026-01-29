'경력 단절' 장정윤, 김승현♥ 한마디에 울컥 "노산으로 고생..조급해 마"

기사입력 2026-01-29 10:47


'경력 단절' 장정윤, 김승현♥ 한마디에 울컥 "노산으로 고생..조급해 …

[스포츠조선 이게은기자] 방송 작가 장정윤이 남편 배우 김승현의 위로에 큰 감동을 받았다.

29일 장정윤은 "나의 무기력함과 나태함에 대한 고민을 남편에게 말했더니 17년 일만 했고 늦은 나이에 시험관 하고 임신하고 애 키우느라 제대로 쉰 적도 없으면서 왜 조급해 하냐고 한다. 그렇게 말해줘서 고마웠다. 항상 당근만 주는 남편"이라며 김승현에게 고마움을 전했다.

앞서도 장정윤은 "방송작가 일을 16년을 했기에, 임신 기간에는 일을 안 해서 해방감을 느꼈다. 근데 출산 후 다시 방송국으로 나가야겠다는 생각이 들었다. 남편이 일을 나갈 때 얄밉더라. '나도 일하고 돈 벌 수 있는데 남편은 나가네? 난 집에서 얘랑 하루 종일 있어야 하는데'라는 생각이 들었다"라며 경력단절 고충을 털어놓은 바 있다.

그런 가운데 김승현은 장정윤의 마음을 헤아리며 따뜻한 위로를 건네 눈길을 끈다.

한편 김승현은 미혼부로 딸 수빈 양을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 지난해 둘째 딸 리윤을 품에 안았다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

2.

함소원♥진화, 달달 스킨십→재결합 조짐에..시母 폭발 "애 핑계 말고 중국 와라"

3.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

4.

故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물의 18주기

5.

'공개열애 2번' 전현무, 49세에도 엄마 몰래 연애..."기사로 아셨다"

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

2.

함소원♥진화, 달달 스킨십→재결합 조짐에..시母 폭발 "애 핑계 말고 중국 와라"

3.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

4.

故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물의 18주기

5.

'공개열애 2번' 전현무, 49세에도 엄마 몰래 연애..."기사로 아셨다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"우승하러 왔다" 손흥민 미국행 사기 당한 수준, LAFC 우승 생각 진심 없나...SON 원맨팀 막장 계획? 핵심 자원 '無영입'

2.

'한국인 영입' 무조건 초대박! 이강인(토트넘, 24) 실망감만 안겼다…손흥민+이영표의 기억→"1월 이적 사실상 무산"

3.

미쳤다! 韓 21번째 프리미어리거 포기는 없다...국가대표 공격수 오현규, 풀럼행 아직 몰라 "1순위 영입 협상 타결 NO"

4.

오현규 대반전! 풀럼 아니고,'리즈 유나이티드 이적'이 현실적…포스텍마저 호평 일색 "성공하려는 의지 강해"

5.

희소식! "ATL 김하성, 5월 중 복귀 가능" 이론적으로는 더 빨리 돌아올수도?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.