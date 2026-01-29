차예련♥주상욱, 쯔양 위해 갈비찜만 40인분…밤새 만든 진수성찬 대접
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 주상욱 차예련 부부가 쯔양을 위해 직접 진수성찬을 차려 대접했다.
28일 차예련의 유튜브 채널에서는 '역대급 스케일 집밥. 쯔양 갈비찜 10kg 먹방'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
주상욱 차예련 부부는 먹방 유튜버 쯔양을 집으로 초대해 집밥을 대접하기로 했다. 두 사람은 전날부터 갈비찜 10kg, 미역국, 전복 솥밥, 김치찜을 한가득 만들어놓았다. 미역국을 담당한 주상욱은 "미역을 이렇게 많이 먹냐"며 큰 솥에 미역과 소고기 1kg을 잔뜩 넣어 끓였다.
10kg 갈비찜을 본 쯔양은 "설날에 하는 양인데"라고 깜짝 놀랐고 차예련은 "열 집 정도 와서 아기들 나눠먹고 집에도 싸가는 정도"라고 밝혔다. 차예련이 밀키트로도 판매하는 김치찜을 본 쯔양은 "먹어보고 싶었다. 오늘 먹어보고 맛있으면 사겠다"고 말했고 차예련은 "아니다. 집에 많이 보내드리겠다"고 약속했다.
주상욱은 "지금 음식을 보니까 부족한가 싶다"고 걱정했고 쯔양은 "아니다. 이렇게 해주셨다니까 너무 감동이다"라고 밝혔다.
차예련은 "대접하는 느낌을 주고 싶었다. 따뜻한 한식을 맛있게 얘기하면서, 워낙 맛있게 많이 드시니까 꼭 대접하고 싶었다"고 밝혔다. 쯔양은 "밖에서 음식 많이 먹고 배달음식만 먹고 그러니까 이런 집밥이 너무 먹고 싶었다"며 차예련표 집밥에 기대를 보였다.
밥맛은 쯔양의 기대 이상이었다. 차예련은 "새벽 3시에 잤다"고 말했고 쯔양은 박수까지 치며 차예련표 음식을 맛있게 먹었다.
"혹시 마실 게 있냐"는 말에 주상욱은 "내가 준비했다"며 당당하게 일어섰다. 주상욱은 쯔양이 평소 좋아하는 음료수들을 가져와 쯔양을 한번 더 감동받게 했다. 쯔양은 "준비 너무 많이 해주신 거 아니냐"고 감동했고 차예련은 "먹는 것만 봐도 좋다"며 흐뭇해했다.
