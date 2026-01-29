'컴투스프로야구' 시리즈, 넘버링 최신화 하고 2026 시즌에 돌입

기사입력 2026-01-29 15:45


컴투스는 KBO리그 기반 모바일 야구게임 '컴투스프로야구' 시리즈의 넘버링을 최신화하고 2026 새 시즌 준비에 돌입했다고 밝혔다.

우선 '컴투스프로야구2026(이하 컴프야2026)'은 한화 문동주를 3년 연속 공식 모델로 선정하고 타이틀 넘버링을 교체했다. 지난해 데뷔 첫 두 자릿수 승수를 기록한 문동주는 올 시즌에도 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 예정이다.

현재 '컴프야2026'은 지난 시즌 한화에서 맹활약을 했던 코디 폰세를 비롯해 NC 에릭 페디, 두산 아리엘 미란다 등 과거 선수들의 시그니처 카드가 추가됐고, 현역으로 활약 중인 김주원, 신민재, 안현민 등 인기 선수들의 시그니처 카드도 만나볼 수 있다.

이와 함께 스프링캠프 시작 및 국제대회를 기념한 다양한 이벤트도 진행중이다. 오는 2월 27일까지 '국제대회 기념 미션 챌린지' 이벤트에 참여하면 포인트와 아이템을 획득할 수 있고, 누적 포인트에 따라 '에픽 선수팩', '고급 고유능력 변경권' 등 고급 아이템을 얻을 수 있다. 이외에 인기 아이템을 지급하는 '스프링 캠프 꾸러미' 이벤트와 수비, 주루 등 각 분야 훈련을 통해 보상을 지급하는 '2026 스프링캠프' 이벤트도 열리고 있다.

'컴투스프로야구V26(이하 컴프야V26)'도 타이틀 이미지 및 로고 교체를 완료했다. 올해도 삼성 구자욱과 KIA 김도영이 모델로 활약한다.

새 시즌을 준비하기 위한 업데이트도 이뤄졌다. 게임 내 로비 화면이 새롭게 변경돼 입체감을 높였고, 각 리그 플레이 및 일일 미션 수행 시 얻을 수 있는 아이템과 포인트를 전반적으로 강화해 유저들이 개막 전 빠른 성장을 할 수 있도록 했다. 또한 '구속 제어', '부동심', '히든 카드' 등 신규 메이저 스킬을 추가해 게임의 재미와 전략성을 끌어올렸다고 컴투스는 설명했다.

이외에 신규 홈런 연출이 추가되고, 타자의 헬멧과 투수 모자의 리얼함을 극대화하는 등 팬들을 위한 다양한 개선점도 반영됐다. 아울러 오는 2월 28일 '컴프야V 페스타'를 통해 '컴프야V26' 유저들과 함께하는 자리도 가질 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

