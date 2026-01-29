'넘버원' 공승연 "장혜진-최우식 사이 버팀목 역할…감독님 말투 참고하며 연기"

기사입력 2026-01-29 16:53


영화 '넘버원' 언론시사회가 29일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 공승연이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.29/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공승연이 영화 '넘버원'에서 맡은 역할을 소개했다.

공승연은 29일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '넘버원' 언론·배급 시사회에서 "려은이는 결점이 많은 친구이지만, 그걸 콤플렉스라고 생각하지 않는다"라고 했다.

2월 11일 개봉하는 '넘버원'은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기로, 김태용 감독이 메가폰을 잡았다.

공승연은 엄마를 피하는 것이 이해되지 않는 하민의 여자친구 려은을 연기했다. 그는 "려은이는 결점이 많은 친구이지만, 그걸 콤플렉스라고 생각하지 않고 당당히 드러낸다. 그리고 자신의 선택을 당당히 말할 수 있는 단단한 친구다. 영화에서 (존재감이) 특출나지 않지만, 하민과 은실 사이에서 든든한 버팀목이 되어주는 캐릭터"라고 전했다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "제가 영화에서 썼던 말투가 실제 감독님의 말투다. '거인' 속 영재 캐릭터를 모티브로 삼기도 했다. 많은 분들이 '거인'의 영재를 안아주고 싶으셨듯, 려은이도 안아주고 싶은 캐릭터로 만들고 싶었다"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

