[SC현장] "따뜻한 밥상 같아"…'기생충' 母子 최우식·장혜진, 설 연휴 극장가 '넘버원' 될까(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최우식과 장혜진이 따뜻한 밥상 같은 영화 '넘버원'으로 설 연휴 극장가를 찾는다.
영화 '넘버원' 언론·배급 시사회가 29일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 최우식, 장혜진, 공승연과 김태용 감독이 참석했다.
2월 11일 개봉하는 '넘버원'은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기로, 김태용 감독이 메가폰을 잡았다.
연출을 맡은 김 감독은 "요즘 자극적인 콘텐츠가 많고, 죽음이나 살인에 대해 관대하단 생각이 들었다. 저희 영화는 한 사람의 인생이 얼마나 소중한지에 대해 생각해 볼 수 있다. 눈으로 스쳐가기보단, 마음에 오래도록 머무는 이야기"라고 작품에 대해 소개했다.
이 작품은 우와노 소라의 소설 '당신이 어머니의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 앞으로 328번 남았습니다'를 원작으로 한다. 김 감독은 작품명을 '넘버원'으로 지은 이유에 대해 "긴 원작 제목을 그대로 쓸 수 없었다. 다른 후보가 없었고, 문득 넘버원이 떠올랐다"며 "이 영화에서 마지막에 남는 숫자가 넘버원이라는 것과, 엄마라는 존재는 우리에게 넘버원이라는 의미를 담고 싶었다. 또 영화 제목처럼 스코어도 따라갔으면 좋겠다"고 전했다.
최우식은 누구에게도 말할 수 없는 비밀이 생겨버린 아들 하민 역을 맡았다. 특히 최우식에게 '넘버원'은 남다른 의미를 지닌 작품이다. 김 감독과 영화 '거인' 이후 12년 만에 다시 뭉쳤고, 장혜진과는 제92회 아카데미 시상식을 휩쓴 영화 '기생충'(2019) 이후 또다시 모자 관계로 호흡을 맞췄다.
그는 "'거인'으로 좋아해 주신 분들이 많았어서, 감독님과의 두 번째 작업을 더 잘 해내고 싶었다"며 "'거인' 때는 저도 24살이었고, 감독님도 27살이었다. 그 당시에도 좋은 시너지가 나왔는데, 이번엔 10년이란 세월이 지났고, 경험도 쌓여서 현장에서 수월하게 진행됐다"고 만족감을 표했다.
이어 장혜진과의 호흡에 대해선 "'기생충'에선 앙상블이 주였다. 많은 인원의 배우들이 한 장면에서 어울리며 연기를 해야 했다면, 이번엔 어머니(장혜진)와 일대일로 교감하면서 재밌게 연기했다. 여기서 처음 만난 게 아니라, 이미 친한 상태에서 시작해서 더 좋았다"고 전했다.
처음으로 부산 사투리 연기에 도전한 소감도 전했다. 최우식은 "사투리 연기도 처음이라 재밌게 말을 잘하고 싶었다. 감사하게도 어머니와 감독님이 계속 도와주셨고, 현장에서도 선생님이 계셨다. 저희 영화가 재밌는 건 무거운 주제일 수 있지만, 캐릭터들이 서로 티키타카하는 장면도 많다는 거다"고 강조했다.
장혜진은 알 수 없는 이유로, 점점 멀어지는 아들이 서운한 엄마 은실로 분했다. 그는 "사투리 연기할 때 특히 더 신경을 썼다. 제가 서울에서 너무 오래 살아서 그런지, 부산 사투리를 하면 서울 냄새가 풍긴다는 말을 많이 들었다. 또 사투리를 세게 쓰면 못 알아듣겠다고 하더라. 현장에서 감독님과도 고민을 나눴고, 제작사 대표님도 경상도 출신이어서 많은 상의를 했다. 처음엔 신경써서 발음 뭉개기도 하고 정확하게 했다가, 연기적으로 너무 큰 제약을 받는 것 같아 그냥 나오는 대로 연기했다"고 설명했다.
이어 최우식과 재회한 소감을 묻자, 장혜진은 "우식이가 '기생충' 시작할 때부터 저를 많이 챙겨줬다. 그 고마움을 품고 있었는데, 반대로 저는 '기생충' 때 우식이를 한 번도 보듬어주지 못했다. 각자 연기하기 바빴는데, 이번엔 서로 많은 이야기를 나눴다"며 "또 '넘버원' 포스터 속 우식이가 밥먹는 모습이 실제 제 아들과 닮았다. 우식이한테 '우리 아들이 너처럼 컸으면 좋겠다'고 한 적 있을 정도로, 성격과 얼굴이 많이 닮았다"고 애정을 표했다.
공승연은 엄마를 피하는 것이 이해되지 않는 하민의 여자친구 려은을 연기했다. 그는 "려은이는 결점이 많은 친구이지만, 그걸 콤플렉스라고 생각하지 않고 당당히 드러낸다. 그리고 자신의 선택을 당당히 말할 수 있는 단단한 친구다. 영화에서 (존재감이) 특출나지 않지만, 하민과 은실 사이에서 든든한 버팀목이 되어주는 캐릭터"라고 전했다.
이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "제가 영화에서 썼던 말투가 실제 감독님의 말투다. '거인' 속 영재 캐릭터를 모티브로 삼기도 했다. 많은 분들이 '거인'의 영재를 안아주고 싶으셨듯, 려은이도 안아주고 싶은 캐릭터로 만들고 싶었다"고 말했다.
끝으로 김 감독은 '넘버원'에 대해 "관객들이 울기까지 기다려주는 영화"라며 "따뜻하게 차린 밥 한 상이다. 영화를 보시고 나서 어머니에게 전화 한 통 드릴 수 있었으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.