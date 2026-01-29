PvPvE 익스트랙션 신작 '미드나잇 워커스', 스팀에서 얼리 액세스로 공개

|
위메이드맥스는 원웨이티켓스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 신작 '미드나잇 워커스(The Midnight Walkers)'를 스팀에서 얼리 액세스(앞서 해보기)로 공개했다고 29일 밝혔다.
이와 함께 얼리 액세스 기간에만 구매할 수 있는 한정 DLC 패키지(추가 확장 콘텐츠)도 선보인다. 탈출 포드 트래커 스킨 1종, 라이트 스킨 1종, 계정 내 모든 캐릭터에게 지급되는 추가 보관함으로 구성된 패키지로, 유저들에게 플레이 편의성과 커스터마이징 요소를 함께 제공한다.
이번 얼리 액세스 버전에는 그동안 진행된 글로벌 플레이 테스트를 통해 수렴한 이용자 피드백을 반영해 다양한 개선 사항을 적용했다. 클래스 전반의 밸런스 조정과 좀비 AI 개선을 비롯해 좀비 컨테이너 추가, 핑 시스템 및 팀 보이스 채팅 도입, 신규 오브젝트 및 랭킹 시스템 추가, 무기 사용성 개선 등 전투와 UI/UX, 커뮤니케이션 영역 전반을 강화했다고 회사측은 전했다.
이에 앞서 지난 25일 공개한 '미드나잇 워커스' 얼리 액세스 시네마틱 트레일러는 누적 조회수 100만뷰를 돌파하며 글로벌 이용자들의 기대감을 모았다. '미드나잇 워커스'는 이번 얼리 액세스를 시작으로 디스코드 커뮤니티를 통해 플레이어들의 다양한 의견을 적극 반영하며 게임을 고도화한 뒤 연내 정식 출시를 목표로 개발을 이어갈 계획이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com