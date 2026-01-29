서유정, 전 남친의 '변태적 선물' 폭로…"자기 이 뺀 걸로 목걸이 만들어줬다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 서유정이 과거 연인에게 받았던 이색적인 선물에 대한 기억을 털어놓으며 웃지 못할 추억을 공개했다.
서유정은 "아주 예전에 만났던 분이 나한테 목걸이를 선물한 적이 있는데, 그게 일반 액세서리가 아니었다"며 "자기 이빨을 빼서 목걸이로 만들어 준 거였다"고 말했다.
서유정은 해당 연인과 크리스마스를 앞두고 이별했다고 밝혔다. 그는 "크리스마스가 다가오면 괜히 연락이 올 것 같고, 조금은 기대하게 되지 않느냐"며 "실제로 크리스마스 밤 8시에 문자가 왔다"고 말했다. 하지만 그 내용은 다소 황당했다.
서유정은 "문자 내용이 '자기 이빨 목걸이 돌려 달라'는 거였다"며 "그걸 빌미로 다시 만나자고 하려 했던 것 같지만, 당시에는 그런 생각도 못 했다"고 회상했다.
결국 그는 해당 목걸이를 퀵으로 보내줬고, 이후 그 이빨은 다른 여성에게 넘어간 것 같다고 덧붙이며 씁쓸한 웃음을 지었다.
서유정은 "지금 와서 보면 참 이상한 선물이었는데, 그땐 연애 감정에 취해 정상적인 판단을 못 했던 것 같다"며 "그래도 이렇게 웃으면서 이야기할 수 있는 추억이 된 것 같다"고 담담하게 말했다.
한편 서유정은 영상 후반부에서 일상 토크와 생일 에피소드, 수술을 앞둔 근황 등을 전하며 팬들과 소통했다.
