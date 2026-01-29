서유정, 전 남친의 '변태적 선물' 폭로…"자기 이 뺀 걸로 목걸이 만들어줬다"

기사입력 2026-01-29 18:54


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 서유정이 과거 연인에게 받았던 이색적인 선물에 대한 기억을 털어놓으며 웃지 못할 추억을 공개했다.

29일 서유정의 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 '전남친의 변태적 선물'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서유정은 과거 교제했던 남성과의 에피소드를 솔직하게 풀어내며 시청자들의 이목을 끌었다.

서유정은 "아주 예전에 만났던 분이 나한테 목걸이를 선물한 적이 있는데, 그게 일반 액세서리가 아니었다"며 "자기 이빨을 빼서 목걸이로 만들어 준 거였다"고 말했다.

이어 "어금니였는지, 사랑니였는지는 정확히 기억이 안 나지만 분명 본인의 이빨이었다"고 설명해 충격을 안겼다.

그는 당시를 떠올리며 "지금 생각하면 무섭고 이상한데, 그땐 그게 싫지 않았다. 오히려 좋다고 생각했다"며 "체인에 이빨을 달기 위해 구멍까지 뚫어놓은 걸 보니 한두 번 준비한 선물은 아니었던 것 같다"고 덧붙였다.

서유정은 해당 연인과 크리스마스를 앞두고 이별했다고 밝혔다. 그는 "크리스마스가 다가오면 괜히 연락이 올 것 같고, 조금은 기대하게 되지 않느냐"며 "실제로 크리스마스 밤 8시에 문자가 왔다"고 말했다. 하지만 그 내용은 다소 황당했다.

서유정은 "문자 내용이 '자기 이빨 목걸이 돌려 달라'는 거였다"며 "그걸 빌미로 다시 만나자고 하려 했던 것 같지만, 당시에는 그런 생각도 못 했다"고 회상했다.


결국 그는 해당 목걸이를 퀵으로 보내줬고, 이후 그 이빨은 다른 여성에게 넘어간 것 같다고 덧붙이며 씁쓸한 웃음을 지었다.

서유정은 "지금 와서 보면 참 이상한 선물이었는데, 그땐 연애 감정에 취해 정상적인 판단을 못 했던 것 같다"며 "그래도 이렇게 웃으면서 이야기할 수 있는 추억이 된 것 같다"고 담담하게 말했다.

한편 서유정은 영상 후반부에서 일상 토크와 생일 에피소드, 수술을 앞둔 근황 등을 전하며 팬들과 소통했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.