'조혜련 동생' 조지환 딸, 심각한 분리불안 증세...솔루션 거부 사태 ('금쪽')

기사입력 2026-01-30 14:47


[스포츠조선 이우주 기자] '금쪽같은 내 새끼' 조지환 부부가 딸의 분리불안 극복을 위해 나선다.

오늘(30일) 방송되는 '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 '배우 조지환 부부와 붙어야 사는 초3 딸'의 두 번째 이야기가 공개된다.

지난주에 이어 배우 조지환 부부가 다시 한번 스튜디오를 찾는다. 부모와 잠시도 떨어지지 못해 혼자서는 화장실조차 가지 못하는 초등학교 3학년 딸의 모습은 시청자들의 안타까움을 자아냈다. 과연 금쪽이는 맞춤 솔루션을 통해 분리불안을 극복할 수 있을지 관심이 집중된다.

선공개 영상에서는 엄마, 아빠와 떨어져 혼자 집에 있는 연습에 도전하는 금쪽이의 모습이 그려진다. 무려 1시간 동안이나 혼자 있어 보자는 제안에도 금쪽이는 의외로 흔쾌히 수긍한다. 부모가 떠난 뒤, 주어진 시간 동안 그림을 그리며 불안을 낮추기 위해 애쓰는 금쪽. 하지만 종료까지 10분도 채 남지 않은 순간, 눈시울을 붉히며 결국 문을 박차고 밖으로 나가고 마는데. 과연 금쪽이에게는 무슨 일이 있었던 것일까.

다음 날, 금쪽이 가족은 다시 한번 분리 연습에 나선다. 이번 목표 시간은 전날보다 짧은 30분. 그러나 금쪽이는 시작부터 "하기 싫다"라며 강하게 거부한다. 엄마는 오은영 박사에게 배운 대로 단호하게 대응해 보지만, 금쪽이의 떼는 점점 심해진다. 결국 현관까지 따라 나와 부모를 붙잡는 금쪽이로 인해 재도전은 실패로 돌아가고 마는데. 전날에는 흔쾌히 부모를 보내주던 금쪽이가 왜 다음 날에는 시작조차 거부한 것일까. 조지환 부부는 도무지 딸의 행동을 이해할 수 없다며 고개를 젓는다. 이를 지켜보던 오은영 박사는 뜻밖의 분석으로 조지환 부부를 깜짝 놀라게 하는데.

과연 오 박사가 짚어낸 금쪽이 행동의 진짜 원인은 무엇일지, 오늘(30일) 밤 9시, 채널A에서 확인할 수 있다.

