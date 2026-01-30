[공식] "기적처럼 만난 영화"…'여행과 나날' 심은경, 한국 배우 최초 日 '키네마 준보' 여우주연상 수상

기사입력 2026-01-30 14:53


[공식] "기적처럼 만난 영화"…'여행과 나날' 심은경, 한국 배우 최초…
영화 '여행과 나날' 언론 시사회 및 기자간담회가 2일 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 심은경이 포즈 취하고 았다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.2/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 심은경이 영화 '여행과 나날'로 일본 영화계에서 가장 오래된 권위 있는 영화상 중 하나인 키네마 준보 여우주연상을 수상했다.

심은경의 소속사 팡파레는 30일 "심은경이 영화 '여행과 나날'로 일본에서 저명한 시상식 중 하나인 2025년 제99회 키네마 준보 베스트 텐 여우주연상을 수상했다"는 기쁜 소식을 전했다.

심은경은 "이렇게 훌륭한 상을 주셔서 진심으로 감사하다. 이 작품과 기적처럼 만난 것만으로도 행복한데, 수상까지 하게 되어 정말 기쁘다"며 "'여행과 나날'에서 볼 수 있는 미야케 쇼 감독의 세계관에 전 세계 많은 분들 역시 매료되지 않을까 생각한다"라고 소감을 전했다.

1919년 창간한 키네마 준보는 일본 최고의 권위를 인정 받는 영화 전문 잡지다. 매년 그 해의 영화 '베스트 10'을 발표하는데 일본 아카데미상, 블루리본상, 마이니치 영화 콩쿠르와 함께 일본 영화계의 권위있는 시상식 중 하나로 손꼽힌다.

올해 99회째를 맞은 키네마 준보는 시상식에 앞서 영화 '여행과 나날'을 베스트 10 제1위에 선정함과 동시에 주연인 심은경의 여우주연상 수상 소식을 공식 발표했다. 이로써 심은경은 한국 배우로는 최초로 키네마 준보 여우주연상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 외국 배우로는 1993년도 '달은 어느 쪽에 떠 있는가'(감독 사이 요이치)에서 루비 모레노가 수상한 이후 처음이기에 그 의미가 각별하다.

이미 2020년 영화 '신문기자'를 통해 한국 배우 최초로 일본 아카데미상을 비롯해 마이니치 영화 콩쿠르, 다카사키 영화제 등에서 잇따라 최우수 여우주연상을 수상했던 그가 일본에서 가장 오래된 영화 잡지이자 영화 기자, 평론가 등이 최고의 작품과 배우를 선정하는 키나메 준보 시상식까지 석권하면서 세계 무대에서 심은경이 얼마나 독보적인 위치인지를 입증하고 있다.

한편, 제99회 키네마 준보 시상식은 오는 2월19일 열릴 예정이며, 심은경은 이 시상식에 참석하기 위해 스케줄을 조율 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

2.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

3.

'안타깝다' 주전 밀린 韓 로드리 권혁규, 벨기에팀 입단 거피셜 상태에서 '돌연 무산', 오현규와 비슷한 케이스

4.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

5.

"금메달 3개 이상,톱10 목표!" 팀코리아,밀라노-코르티나올림픽 결전지 향해 출발!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.