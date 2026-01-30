현주엽, '폐쇄병동 퇴원' 子 근황 전했다.."왔다갔다 해, 살도 많이 쪄"

기사입력 2026-01-30 15:11


[스포츠조선 김소희 기자] 전 농구선수 현주엽이 아들 준희의 근황과 가족의 어려운 상황을 솔직하게 전했다.

29일 유튜브 채널 '현주엽의 푸드코트'에는 "현주엽 vs 김종규 3번째 먹방 대결!" 영상이 올라왔다. 영상에서 현주엽은 '애제자' 김종규와 함께 먹방을 진행하며 근황을 나눴다.

현주엽은 김종규를 보자마자 "살이 좀 빠졌다. 지금 몇kg이냐"라고 물었다. 이에 김종규는 "98~99kg"이라 답했고, 현주엽은 "나보다 좀 더 나간다"라고 밝혔다. 이를 들은 김종규는 "진짜냐. 감독님 원래 140kg아니셨냐. 도대체 얼마나 빠지신 거냐"라고 깜짝 놀랐다. 현주엽은 "지금 96~97kg"라고 답했고, 김종규는 "많이 빠지시긴 했다. 화면을 봐도 많이 빠져보였다. 너무 놀랐다"라고 이야기 했다.

이어 김종규는 아들 준희의 근황에 대해 궁금해 했다. 현주엽은 "왔다 갔다 한다. 컨디션이 좋았다가 안 좋았다가 한다. 살도 많이 쪘다"고 전했다.

또한 현주엽은 "요즘 나는 한끼만 먹는다"라고 밝혔고, 김종규는 "한끼만 드신다고요? 정말 당황스럽다"면서 "감독님이 한끼만 드실 때는 저와 팀이였을 때 우리 팀이 연패할 때뿐이었다. 정신적인 힘듦이 있을 때뿐이었다"며 걱정했다. 이에 현주엽은 "맞다. 지금 그런 상황"이라고 솔직히 털어놨다.


앞서 현주엽은 최근 갑질 논란과 근무 태만 의혹으로 어려움을 겪었으나, 언론중재위원회 정정보도를 통해 사실이 아님이 확인됐다. 이후 그는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'를 통해 사건 이후 달라진 가족의 삶을 공개했다. 현주엽은 "사건 후 한 달 만에 15kg이 빠졌고, 현재는 약 40kg 감량했다"고 털어놨다.

또한 현주엽은 수면 장애와 불안 증세를 겪고 있으며, "아침에는 잠이 안 오는 약을 6알 정도, 저녁에는 14~15알 정도 복용하고 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 "정확히 기억은 안 나지만, 1년 반 정도 정신과 처방약을 복용 중"이라며 "온 가족이 약을 복용하고 있는 상황"이라고 덧붙였다.

197cm 장신인 아들 준희는 아버지를 따라 농구 선수를 꿈꿨지만, 논란 이후 주변 시선과 반응으로 결국 농구를 그만두고 휴학했다. 준희는 "정신과 약을 복용한다. 아침에는 안정제 1알, 저녁에는 수면제 포함 5알을 먹는다. 아빠 사건 이후 치료와 입원을 받았다"고 전했고, 현주엽은 "입원도 네 차례 했다"고 말했다.

준희는 "진짜 안 좋은 생각도 했었다. 마지막으로 퇴원한 지는 3개월 됐다"라고 덧붙였고, 현주엽은 "준희가 안 좋은 생각을 많이 하다보니까 그거 때문에 입원을 하게 됐다. 자식이 그런 생각을 하는 게 부모로서는 마음이 무너진다"라고 이야기했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

