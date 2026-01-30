백지영♥정석원, 딸 '학비 3천' 국제학교 보내는 이유…명문대 욕심 "보내야 돼"

기사입력 2026-01-30 15:27


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정석원이 딸 하임 양의 대학에 대한 욕심을 드러냈다.

29일 백지영의 유튜브 채널에서는 '대학가라 하임아'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

백지영은 인턴으로 새로 온 제작진을 알아보고 정석원에게 "물어봐야지"라고 부추겼다.

지난 영상에서 인턴으로 새로 온 PD에게 정석원이 "대학교 어디 나오셨냐"고 물었기 때문. PD가 서울대 출신이라 하자 두 사람은 깜짝 놀란 바 있다.

역시나 정석원은 "기다리고 있었다. 학교 어디 나오셨냐"고 물었고 PD는 서울여대를 나왔다고 밝혔다. 이에 정석원은 박수를 치며 "누가 뽑는 거냐. 무조건 대학교를 보나 보다. 하임이도 대학을 가야겠다"고 밝혔다.


백지영♥정석원, 딸 '학비 3천' 국제학교 보내는 이유…명문대 욕심 "보…
백지영은 "이제 대학교 필요 없는 세상이 될 것"이라 했지만 정석원은 "근데 봐라. 고려대, 서울대, 연세대"라며 PD들의 출신 대학들을 모두 기억하고 있었다. 놀란 백지영은 한 제작진을 가리키며 학교를 물었고 PD는 "중앙대학교 연극영화과 나왔다"고 밝혔다. 정석원은 "근데 왜 영화 안 하시고. 나이가 저랑 비슷할 거 같다"고 관심을 보였다. 6살 차이 난다는 말에 정석원은 "그럼 내가 6학년 때 태어난 것"이라고 계산 실수를 했고 백지영은 "여보 왜 그래. 너희 편집 잘해라"라고 PD들에 부탁해 웃음을 안겼다. 이에 정석원은 "학원 좀 보내달라. 산수랑 영어"라고 토로했다.

한편, 백지영 정석원 부부의 딸 하임 양은 현재 1년에 학비가 약 3000만 원에 달하는 국제학교에 재학 중인 것으로 알려졌다. 딸을 국제학교에 보낸 이유에 대해 백지영은 "학원을 많이 보내는 시스템에서 벗어나고 싶었다"고 밝힌 바 있다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

