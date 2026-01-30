'4살 연하♥'서동주, 재테크 비법 다 풀었다…"경매로 신혼집 구매" ('편스토랑')

기사입력 2026-01-30 15:47


'4살 연하♥'서동주, 재테크 비법 다 풀었다…"경매로 신혼집 구매" (…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 서동주가 재테크 비법을 공개한다.

30일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 변호사, 방송인에 이어 작가, 화가로까지 종횡무진 활동 중인 '엘리트 방송인' 서동주가 스페셜MC로 출격한다. 그야말로 무엇이든 잘하는 능력 만렙 서동주가 스페셜MC로 또 어떤 활약을 펼칠지 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

최근 진행된 '편스토랑' 스튜디오 녹화에는 서동주가 스페셜MC로 함께했다. MC들은 MIT 졸업, 와튼스쿨 석사, 로스쿨까지 접수한 서동주의 남다른 이력을 언급하며 서동주를 소개했다. 이어 "재테크에도 소질이 있다는 소문이 있던데..?"라며 소문의 진상을 물었다.

이에 대해 서동주는 "재테크가 최대 관심사이긴 하지만 잘하지는 못한다. 그래서 남편과 공부를 하기 위해 경매학원에 등록해서 함께 열심히 노력했다"라고 답했다. 이어 "시드머니가 적었기 때문에 신혼집을 경매로 구입해보자는 목표를 세우고, 경매로 구옥을 낙찰받아서 리모델링해서 살고 있다"라고 했다. 특히 해당 신혼집에 대해 "재개발 이슈도 있다"라고 해 모두를 깜짝 놀라게 했다. '편스토랑' 식구들은 "역시 브레인"이라며 뜨거운 관심을 보였다고.

이날 서동주는 특히 이정현의 VCR 속 이정현과 남편의 애정 표현을 보고 크게 공감하고 몰입해 눈길을 끌었다. 서동주 역시 이정현 부부처럼 연상연하 부부인데다가, 지난 6월에 결혼에 골인한 신혼이기 때문.

이에 MC 붐이 "평소 애정 표현을 잘하는 편인가?"라고 묻자 서동주는 "많이 하려고 한다"라며 뜻밖의 애교를 공개해 모두를 깜짝 놀라게 했다고. 여기에 남편과의 애칭도 공개했다. 서동주는 "남편은 나를 '애기야'라고 부르고, 나는 남편을 '슌응?라고 부른다"라고 답했다. 서동주가 4살 연하의 남편을 '슌응?라고 부르게 된 사연을 들은 '편스토랑' 스튜디오는 그야말로 발칵 뒤집어졌다는 후문. 서동주의 달콤한 신혼생활, 재테크 비법까지 '편스토랑'을 통해 모두 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 30일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

2.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

3.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

4.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

5.

[SC이슈] MC몽, 향정신성의약품 전달 의혹 부인…“녹취록 조작” 주장

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

2.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

3.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

4.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

5.

[SC이슈] MC몽, 향정신성의약품 전달 의혹 부인…“녹취록 조작” 주장

스포츠 많이본뉴스
1.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

2.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

3.

이럴수가! 이정후의 '대만 데뷔 동기' 결국 짐 쌌다! → 김하성과 이런 인연까지

4.

"금메달 3개 이상,톱10 목표!" 팀코리아,밀라노-코르티나올림픽 결전지 향해 출발!

5.

'韓 쇼트트랙 출격 준비 완료!' 밀라노 金빛 질주 예고..."해왔던 대로" 김길리, "다른 모습 보여주겠다" 임종언, "웃으며 돌아왔으면" 황대헌

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.