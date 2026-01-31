지상렬, '연인 신보람♥'과 100일 기념 데이트 현장 공개..밀착 스킨십까지 ('살림남')

[스포츠조선 이게은기자] '살림남' 1호 공식 커플 지상렬♥신보람의 100일 기념 첫 공식 데이트가 공개된다.

31일(토) 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 공개 연애를 시작한 지상렬과 신보람의 설렘 가득한 데이트 현장이 그려진다.

최근 공개 연애를 선언하며 화제를 모은 지상렬과 신보람은 갓 100일을 넘긴 연인다운 풋풋한 분위기 속에서 첫 야외 데이트에 나선다. 애정 표현에 서툴렀던 지상렬은 연인 신보람을 위해 깜짝 꽃 선물을 준비하는가 하면, 애정 어린 고백까지 전하며 이전과는 확연히 달라진 모습으로 모두를 놀라게 한다.

신보람은 지상렬에게 사랑 고백을 받았던 순간을 공개하며 눈길을 모은다. 신보람은 "오빠가 쑥스러울 때 나오는 특유의 장군 말투로 '내 여자친구가 돼 주세요. 스릉흡니다'라고 고백했다"고 밝혀 설렘과 웃음을 동시에 자아낸다. 이에 지상렬은 "보람이를 만나고 내가 많이 바뀌었다"며 애정을 드러낸다.

이어 아이스링크장으로 향한 두 사람은 커플 장갑을 끼고 손을 맞잡으며 알콩달콩한 핑크빛 케미로 달달한 데이트를 이어간다. 이를 지켜본 모태 솔로 박서진은 과몰입하며 환호하고, 이요원 역시 "상렬오빠 심장 괜찮으신 거냐, (손잡으니) 세상이 멈추신 것 같다"며 폭풍 리액션으로 웃음을 더한다.

한편, "내가 인천의 시베리안 허스키"라며 자신만만하게 빙판 위에 오른 지상렬은 예상과 달리 고전을 면치 못한다. 스케이트를 배우며 이어진 자연스러운 스킨십으로 로맨틱한 분위기가 무르익는가 싶더니, 이내 사심 가득한 몸개그까지 펼쳐지며 스튜디오는 경악과 폭소로 물든다. 두 사람의 과열된 로맨스에 제작진마저 시선을 피했다는 후문.

사랑 앞에서 한층 부드러워진 지상렬의 모습과 달달한 케미를 보여주는 지상렬♥신보람의 100일 기념 첫 공식 데이트는 31일(토) 밤 10시 35분 방송되는 '살림남'에서 확인할 수 있다.

