'나솔' 1기 샤우팅좌 영호, 대박난 근황 "방송 후 수입 껑충..연봉=큰 거 한 장"
[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 1기 출연자 영호가 근황을 전했다.
최근 '한국취업센터' 유튜브 채널에는 '음악 전공하면 뭐 먹고살아요? 나는 솔로 개국공신, 성악가 연봉 공개 l 다큐! 취업극장'이라는 영상이 공개됐다.
영호는 2021년 '나는 SOLO' 1기 출연자로, 방송 당시 정숙에게 거절당한 후 분노의 샤우팅을 해 화제를 모았던 인물. 영호는 '나는 솔로' 출연을 후회하냐는 질문에 "전혀 그렇지 않다. 잃은 것보다 얻은 게 더 많다"라고 말했다.
아직 솔로라는 그는 "'나솔사계(나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다)', '지볶행(지지고 볶는 여행)' 모두 좋다. ('나는 솔로' 스핀오프) 프로그램 출연을 간곡히 바라고 있다. 연락 주시길 바란다"라며 '나는 솔로' 남규홍 PD에게 어필하기도 했다.
그런가 하면 영호는 '나는 솔로' 출연 후 개런티가 크게 올랐다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "'나는 솔로' 출연이 수입에 도움이 됐나"라는 질문에 "당연히 도움이 됐다. 인지도가 단가로 이어진다. 성수기랑 비수기 차이가 많이 나지만, 그래도 연봉 큰 거 한 장 정도는 된다"라고 밝혔다.
