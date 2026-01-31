강호동, 힘든 후배 챙긴 훈훈한 미담..."힘들 때마다 생각나"

기사입력 2026-01-31 11:39


강호동, 힘든 후배 챙긴 훈훈한 미담..."힘들 때마다 생각나"

[스포츠조선 조윤선 기자] 강호동의 미담이 공개됐다.

31일 JTBC '아는 형님'은 김장훈, 자두, 배기성이 전학생으로 등장한 예고 영상을 올렸다.

영상에서 '아는 형님' 멤버들은 18kg 감량에 성공한 배기성의 모습에 놀라움을 드러냈다. 이수근은 "살 빠진 게 다 코로 간 거냐"며 놀랐고, 서장훈 역시 "코만 남았다"고 말했다.

이에 배기성은 "살 빠졌는데 코가 안 빠진다. 요즘 영상 찍으면 사람들이 나보고 볼록렌즈 쓰냐고 물어본다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이날 배기성은 "고맙다고 얘기하고 싶은 사람이 한 명 있는데 강호동이다. 강호동을 보러 왔다"며 "강호동에 대한 소문이 많은데 나는 너무 고마웠다"며 미담을 공개했다.


강호동, 힘든 후배 챙긴 훈훈한 미담..."힘들 때마다 생각나"
그는 "'스타킹' 했을 때 오래 촬영하니까 보통 중간에 쉬는데 그때마다 호동이 형한테 호출이 왔다. '기성이 대기실 오라고 그래라'라고 들어서 바짝 쫄아서 가면 '힘들지? 이렇게 긴 녹화는 힘들어'라고 하면서 도시락을 먹으라고 챙겨줬다"고 전했다. 이어 "'이런 과정이 있으면 넌 오래 갈 거야. 잘 버티면 언젠가는 빛을 볼 거야'라고 했다"며 "잊고 살았는데 힘들 때마다 호동이 생각이 난다"고 덧붙였다.

이에 강호동은 "진심이었다. 그런데 내가 대기실로 부른 게 아니고 내가 기성이 대기실로 도시락 들고 가지 않았을까?"라며 미담 조작에 나섰다. 그러자 배기성은 "그렇게까지는 아니었다. 그전에 불려 갔던 애가 터치하는 식이었다"며 단호하게 선을 그어 폭소케 했다.

이를 들은 김장훈은 "나는 선배인데도 제작진이 '호동이 형이 오라는데요' 하면 갔다"며 너스레를 떨었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나홀로 집에' 케빈母 캐서린 오하라, 투병 끝 사망.."엄마 나중에 만나" 컬킨 추모

2.

'강타♥' 정유미, 갑작스러운 눈물.."진짜 건강하셨는데" 무슨 일

3.

슈, 임효성♥과 별거하더니..실체 드러냈다 "정신 못 차렸다고 하지 마라"

4.

선우용여, '81세'에도 피부 팽팽한 비결 "피부과 NO, 초고가 화장품만 발라"

5.

'해병대 전역' 그리, 父 김구라에 큰절…조혜련도 오열 "아들 잘 키웠다" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

'나홀로 집에' 케빈母 캐서린 오하라, 투병 끝 사망.."엄마 나중에 만나" 컬킨 추모

2.

'강타♥' 정유미, 갑작스러운 눈물.."진짜 건강하셨는데" 무슨 일

3.

슈, 임효성♥과 별거하더니..실체 드러냈다 "정신 못 차렸다고 하지 마라"

4.

선우용여, '81세'에도 피부 팽팽한 비결 "피부과 NO, 초고가 화장품만 발라"

5.

'해병대 전역' 그리, 父 김구라에 큰절…조혜련도 오열 "아들 잘 키웠다" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

오현규(풀럼, 24) 급반전! 베식타스 거절→EPL 이적 '현실화'…이적료 464억 "겨울 이적시장 헹크 떠난다"

2.

"이강인, 시메오네 우선순위 아니야!" AT 마드리드 이적 무산…"LEE 역시 잔류 원한다"→한국 시장 포기

3.

'초긴장' 오타니 솔직히 무섭습니다! 커쇼의 깜짝 고백…"내가 상대하라고? 뭔가 잘못됐다"→결승전 맞대결 유력

4.

17년 전 고교 선배는 성공했다…신인에게 이런 기회가? '달'의 선언, "미래다 싶으면 과감하게 밀어붙이겠다"

5.

"개막 엔트리 들었으면…" 2년 차 최고 몸값 '배찬승'이 바꾼 벅찬 변화, 삼성 신인 육성 공식 깬 두 루키 듀오의 괌 습격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.