황재균, 이혼 1년 3개월만 2세 속내 "아이 원해...子 낳으면 야구 시킬것" ('전참시')

기사입력 2026-02-01 06:25


황재균, 이혼 1년 3개월만 2세 속내 "아이 원해...子 낳으면 야구 …

황재균, 이혼 1년 3개월만 2세 속내 "아이 원해...子 낳으면 야구 …

황재균, 이혼 1년 3개월만 2세 속내 "아이 원해...子 낳으면 야구 …

[스포츠조선 정안지 기자] 최근 은퇴를 선언한 황재균이 '황재균 주니어'를 희망하는 솔직한 속마음을 고백했다.

31일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 평소 '조카 바보'로 유명한 황재균만의 힐링 타임이 공개됐다.

이날 황재균은 22년 지기 매니저의 자녀들을 보기 위해 매니저의 집으로 이동, 매니저는 "우리 애들 예뻐해 주고 너무 좋은데"라고 했다. 그러자 황재균은 "그래서 지금 가지 않나. 아이들이 나 좋아하지 않나. 나는 아이들 못 보지 않았냐"라면서 남다른 아이 사랑을 드러냈다.

이에 홍현희는 "아이를 엄청 좋아하시나 보다"라고 물었고, 황재균은 "아기 엄청 좋아한다"고 했다.


황재균, 이혼 1년 3개월만 2세 속내 "아이 원해...子 낳으면 야구 …
그때 매니저는 "황재균 주니어 태어나면 장난 아닐 텐데 물고 빨고. 안 봐도 비디오다"라고 하자, 황재균은 "난리 난다"라며 웃었다.

그러면서 황재균은 "솔직히 아들 낳으면 야구 시키고 싶다. 근데 딸을 낳고 싶다"면서 "조카 태어나지 않았나. 조카 보면서 나도 내 아기 낳고 싶다는 생각을 엄청 많이 했다. 너무 예쁘다"라며 2세와 관련해 솔직하게 속마음을 털어놨다.

잠시 후 매니저 집에 도착한 황재균은 현역 시절 승부욕 가득했던 눈빛은 온데간데없이 사라지고, 다정한 삼촌 눈빛을 선보여 아이들의 눈높이에 맞춰 놀아주며 자신만의 힐링 타임을 가져 눈길을 끌었다.

한편 황재균은 2022년 12월 티아라 지연과 결혼했으나, 지난 2024년 11월 20일 서울가정법원에서 이혼조정이 성립됐다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'야구 비하' 김남일, 윤석민 앞 무릎 꿇고 사과..."1200만명 부러웠다"

2.

개리, 야윈 근황 포착 후 건강 되찾았네...바베큐연구소장 표 바비큐 먹방 ('전참시')

3.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

4.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

5.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

연예 많이본뉴스
1.

'야구 비하' 김남일, 윤석민 앞 무릎 꿇고 사과..."1200만명 부러웠다"

2.

개리, 야윈 근황 포착 후 건강 되찾았네...바베큐연구소장 표 바비큐 먹방 ('전참시')

3.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

4.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

5.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

스포츠 많이본뉴스
1.

"숫자보다 중요한 건 팬" 정관장 고희진 감독의 간절한 호소, "자네테 부재보다 아픈 건…"

2.

인쿠시, 카리에 맞섰지만… '정지윤' 없는 현대건설, '자네테' 없는 정관장 3-0 완파→2위 복귀[대전리뷰]

3.

"인기에 취해 노력 안하는 거 아닌가?" 정관장 고희진 감독의 작심 쓴소리 "져도 의미 있게 져야"

4.

"지윤이 공백? 부담되지만, 팀원 믿고 간다" 현대건설 이예림, 11득점+리시브 '완벽 대처'

5.

"한국 팬, 땡큐 소 머치!" 한화→휴스턴, 변치 않는 찐사랑…와이스 특별한 팬서비스 사연은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.