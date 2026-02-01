'1610억 사나이' 이정후, 꼭 닮은 25개월 아이와 '슈돌'에?...삼촌은 조카 앓이 중 ('슈돌')

기사입력 2026-02-01 07:02


'1610억 사나이' 이정후, 꼭 닮은 25개월 아이와 '슈돌'에?...…

'1610억 사나이' 이정후, 꼭 닮은 25개월 아이와 '슈돌'에?...…

'1610억 사나이' 이정후, 꼭 닮은 25개월 아이와 '슈돌'에?...…

'1610억 사나이' 이정후, 꼭 닮은 25개월 아이와 '슈돌'에?...…

[스포츠조선 정안지 기자] 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 소속 야구선수 이정후가 조카와의 일상을 최초로 공개한다.

31일 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은 "1,610억 사나이 이정후, 조카 앞에선 무장해제"라면서 예고편을 공개했다.

영상 속에는 이정후가 등장해 김종민과 랄랄을 놀라게 만들었다.

이정후는 아시아 최고 몸값을 기록, 1,610억 초대형 계약으로 메이저리그에 진출했다.

그때 이정후를 보고 활짝 웃는 아이. 바로 이종범의 외손자이자 이정후의 조카, 고우석의 아들 고태현 군이었다.

바람의 야구 명가에서 태어난 보물 태현 군은 현재 25개월로, 이정후의 경기장에 나타나 화제를 몰고 온 슈퍼 베이비라고. 이정후는 바쁜 일정 속에서도 태현 군과 꼭 시간을 보내는 소문난 조카 바보였다.


'1610억 사나이' 이정후, 꼭 닮은 25개월 아이와 '슈돌'에?...…
이날도 이정후는 태현 군을 만나자마자 안고는 애교를 선보이는 것은 물론 태현 군을 꼭 안고 카메라를 향해 함께 인사하는 등 한시도 조카에게서 눈을 떼지 않았다.

그때 랄랄은 "태현이도 야구하지 않겠나. 궁금하다. DNA가 다 합쳐지지 않았냐"고 했고, 김종민은 "벌써 8개월에 허벅지가 완성이 됐다고 한다"고 말했다.


그때 슈퍼 운동 DNA를 가진 태현 군이 20개월 당시 운동 기구를 사용하는 모습이 공개돼 놀라움을 자아냈다. 이어 태현 군은 이날 삼촌 앞에서도 남다른 운동 실력을 뽐내 삼촌을 놀라게 만들었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'야구 비하' 김남일, 윤석민 앞 무릎 꿇고 사과..."1200만명 부러웠다"

2.

개리, 야윈 근황 포착 후 건강 되찾았네...바베큐연구소장 표 바비큐 먹방 ('전참시')

3.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

4.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

5.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

연예 많이본뉴스
1.

'야구 비하' 김남일, 윤석민 앞 무릎 꿇고 사과..."1200만명 부러웠다"

2.

개리, 야윈 근황 포착 후 건강 되찾았네...바베큐연구소장 표 바비큐 먹방 ('전참시')

3.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

4.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

5.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

스포츠 많이본뉴스
1.

"숫자보다 중요한 건 팬" 정관장 고희진 감독의 간절한 호소, "자네테 부재보다 아픈 건…"

2.

인쿠시, 카리에 맞섰지만… '정지윤' 없는 현대건설, '자네테' 없는 정관장 3-0 완파→2위 복귀[대전리뷰]

3.

"인기에 취해 노력 안하는 거 아닌가?" 정관장 고희진 감독의 작심 쓴소리 "져도 의미 있게 져야"

4.

"지윤이 공백? 부담되지만, 팀원 믿고 간다" 현대건설 이예림, 11득점+리시브 '완벽 대처'

5.

"한국 팬, 땡큐 소 머치!" 한화→휴스턴, 변치 않는 찐사랑…와이스 특별한 팬서비스 사연은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.