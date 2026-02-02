“제2의 차은우인가”…김선호, '로코킹' 이미지 회복 직후 불거진 탈세 의혹

기사입력 2026-02-02 06:30


[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김선호가 탈세 의혹에 휩싸였다. 사생활 논란 후 '로코킹'으로 새롭게 이미지를 쌓아 올리고 있는 가운데, 또 한번 활동에 위기를 맞았다.

1일 김선호 측은 "현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중으로, 현재의 계약 관계나 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있다"면서 "김선호와 소속사 판타지오의 계약 및 활동과 관련해서는 어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드린다"고 강조했다.

또한 "보도에서 언급된 과거 1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"라며 "판타지오로 이적하면서 실제 사업 활동은 1년 여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중에 있다"고 설명했다.

이날 스포츠경향은 판타지오 소속 차은우에 이어 김선호도 가족 법인을 이용한 탈세 의혹을 제기했다. 보도에 따르면, 김선호는 2024년 1월 서울 용산구에 있는 자택 주소지를 별도 공연 기획사 법인을 만들었으며, 김선호가 법인의 대표 이사로 사내이사와 감사는 김선호의 부모가 맡고 있는 것으로 알려졌다.

이에 매체는 이 법인이 김선호의 자산 증식과 소득 분산용 특수목적법인 성격이 짙으며, 실질적인 탈세 정황이 포착됐다고 주장했다. 법인 계좌를 통해 부모에게 급여를 지급한 뒤 이를 김선호가 되돌려 받거나, 법인 카드를 생활비와 유흥비로 사용하는 등 유용 의혹이 있다는 것.


김선호의 해당 논란은 '고의성'을 두고 갑론을박이 벌어지고 있는 상황이다. 그의 SNS에는 "세무조사 받았고 추징금 냈으면 끝", "고의 탈세로 확정된 것도 아닌데 왜 또 끌어오냐"는 등의 반응을 보이는가 하면, "이번엔 탈세냐", "갑자기 폐업 절차 밟는게 수상하다", "제 2의 차은우인가"라는 등 갑론을박이 이어지고 있다.

한편 김선호는 지난 2021년 10월 전 여자친구와 관련해 사생활 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌다. 이후 2년 만엔 2023년 영화 '귀공자'로 복귀했으며, 최근 넷플릭스 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'를 통해 글로벌한 인기를 누리고 있는 가운데, 또 다시 활동에 빨간불이 켜진 상황이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.