[공식]제로베이스원, 오늘(2일) 완전체 마지막 앨범 공개…2년 6개월 서사 집약

기사입력 2026-02-02 09:08


제로베이스원. 멤버 김규빈, 김지웅, 석매튜, 한유진, 장하오, 성한빈, 김태래, 리키, 박건욱(왼쪽부터). 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 2년 6개월의 서사를 집약한 새 앨범을 선보인다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우(RE-FLOW)'를 발매한다.

'리플로우'는 지난 2023년 7월 데뷔 이래, 치열하게 달려온 제로베이스원이 비로소 음악을 통해 시간의 결을 따라 쌓인 감정과 순간들을 이야기하는 앨범이다. 각 곡의 서사는 하나의 흐름처럼 이어지며 제로베이스원의 과거, 현재, 미래를 모두 담고 있다.

아홉 멤버가 서로에게 건네는 이야기를 감성적인 멜로디와 팝 사운드로 녹여낸 첫 번째 선공개곡 '러닝 투 퓨처(Running To Future)'와 제로즈(ZEROSE, 제로즈)를 향한 멤버들의 사랑을 진솔하게 표현한 헌정곡으로 곡 전반을 희망과 설렘으로 가득 채운 두 번째 선공개곡 '로지즈(ROSES)', 그리고 신곡 '러브포칼립스(LOVEPOCALYPSE)'까지 총 3곡이 수록됐다.


사진 제공=웨이크원
'러브포칼립스'는 제로베이스원의 정체성과도 같은, 청춘의 찬란함과 그 이면의 불안함을 노래한 데뷔곡 '인 블룸(In Bloom)'의 감정선을 더욱 성숙한 시선으로 확장한 드럼 앤 베이스 장르의 곡이다. '세상이 무너져도 팬들과 함께라면 어떤 결말이든 상관없다'라는 강인한 메시지가, 멤버들의 풍성한 보컬과 어우러져 한 편의 영화 같은 몰입감을 선사한다.

특히 '러브포칼립스'는 서로를 지탱하는 청춘의 단단함을 통해, 그동안 더욱 깊이 성장한 '우리'의 모습을 가장 드라마틱하게 담아냄으로써 '리플로우'의 서사를 완성하는 트랙이 될 전망이다.

제로베이스원은 오는 3월 13~15일 서울 KSPO DOME에서 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최한다. 이는 제로베이스원이 2025년 10월 막을 올려 약 15만 관객을 동원한 2025 월드투어의 대미를 장식하는 앙코르 콘서트다. 선예매 만으로 전석이 매진되며 제로베이스원의 압도적인 티켓 파워를 다시금 실감케 했다. 제로베이스원은 이에 앞서 오는 2월 18~19일 일본 K-아레나 요코하마에서 글로벌 팬들과 먼저 만날 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

