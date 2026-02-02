성해은, '환승연애2' 후 성공했네...수영장+골프장 갖준 아파트 입성 "규모 엄청나" ('해피해은')

기사입력 2026-02-02 09:44


성해은, '환승연애2' 후 성공했네...수영장+골프장 갖준 아파트 입성 …

성해은, '환승연애2' 후 성공했네...수영장+골프장 갖준 아파트 입성 …

성해은, '환승연애2' 후 성공했네...수영장+골프장 갖준 아파트 입성 …

성해은, '환승연애2' 후 성공했네...수영장+골프장 갖준 아파트 입성 …

성해은, '환승연애2' 후 성공했네...수영장+골프장 갖준 아파트 입성 …

[스포츠조선 정안지 기자] '환승연애2' 출신 인플루언서 성해은이 럭셔리 아파트 시설을 자랑했다.

지난 1일 유튜브 채널 '해피해은 HAEPPY'에는 "본격 집 투어 력셔리 아파트 안에는 식당과 골프장이 있다?!"라면서 영상이 게재됐다.

최근 "이사했다"면서 이사한 신축 아파트를 공개한 성해은은 이날은 "아파트 커뮤니티가 잘 돼 있다"면서 헬스장, 골프장, 사우나, 수영장, 식당 등 아파트 내 마련된 시설을 자랑했다.

먼저 헬스장을 찾은 성해은은 "규모가 엄청나다. 너무 좋다. 이렇게 쾌적하고 깨끗하고 넓고 구조가 특이한 곳은 처음 본다"라면서 다양한 운동 기구와 필라테스룸까지 갖춘 헬스장에 감탄을 쏟아냈다.


성해은, '환승연애2' 후 성공했네...수영장+골프장 갖준 아파트 입성 …
이어 고층에 마련된 카페를 찾은 성해은은 "나이스한 뷰를 감상하면서 커피를 즐길 수 있다니"라면서 창밖 풍경을 보며 커피를 마셨다. 이어 그는 "꽤 멋있는 삶 같아 보인다"면서 "좋은 호텔 라운지에 있는 느낌이 든다. 이런 걸 집에서 느낄 수 있다니"라며 힐링 가득한 시간을 보냈다.

이후 식당을 찾은 성해은은 "학생 때 먹던 그 느낌. 밥 주는 거 너무 좋다"이라면서 맛에 감탄하며 먹방을 선보인 뒤, "치명적인 단점은 더 못 먹는다. 오직 1인 1판. 나한테는 가혹하다"며 아쉬움을 드러냈다. 여기에 코인 세탁실과 골프장까지 갖춰진 럭셔리 아파트는 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

한편 최근 성해은은 올 화이트 인테리어와 넓은 내부가 눈길을 끄는 새로 이사한 집을 공개, "취향 저격이다. 너무 좋은 곳으로 이사왔다. 행복하다. 이렇게 좋은 곳에 살아도 되나 싶다"라면서 행복한 일상을 전한 바 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

“제2의 차은우인가”…김선호, '로코킹' 이미지 회복 직후 불거진 탈세 의혹

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

“제2의 차은우인가”…김선호, '로코킹' 이미지 회복 직후 불거진 탈세 의혹

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

스포츠 많이본뉴스
1.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

2.

'韓 국민 영웅'의 음주운전→"팀도, 수입도 없어"→충격 귀화 선택...이젠 한국과 대놓고 적, 3번째 올림픽 확정 "산도르 궁 선서식은 불참"

3.

'韓 축구 최악의 HERE WE GO' 터졌다...이강인 대신 아틀레티코 갑니다 "700억 거래 완료"

4.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

5.

'91분 동점골 실점→94분 결승골' OT 극장 개봉…맨유, '노룩 어시스트' 카세미로 1골 1도움 원맨쇼+세슈코 환상골로 풀럼 3-2 격파, 미친 3연승 질주[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.