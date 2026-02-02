성해은, '환승연애2' 후 성공했네...수영장+골프장 갖준 아파트 입성 "규모 엄청나" ('해피해은')
[스포츠조선 정안지 기자] '환승연애2' 출신 인플루언서 성해은이 럭셔리 아파트 시설을 자랑했다.
지난 1일 유튜브 채널 '해피해은 HAEPPY'에는 "본격 집 투어 력셔리 아파트 안에는 식당과 골프장이 있다?!"라면서 영상이 게재됐다.
최근 "이사했다"면서 이사한 신축 아파트를 공개한 성해은은 이날은 "아파트 커뮤니티가 잘 돼 있다"면서 헬스장, 골프장, 사우나, 수영장, 식당 등 아파트 내 마련된 시설을 자랑했다.
먼저 헬스장을 찾은 성해은은 "규모가 엄청나다. 너무 좋다. 이렇게 쾌적하고 깨끗하고 넓고 구조가 특이한 곳은 처음 본다"라면서 다양한 운동 기구와 필라테스룸까지 갖춘 헬스장에 감탄을 쏟아냈다.
이어 고층에 마련된 카페를 찾은 성해은은 "나이스한 뷰를 감상하면서 커피를 즐길 수 있다니"라면서 창밖 풍경을 보며 커피를 마셨다. 이어 그는 "꽤 멋있는 삶 같아 보인다"면서 "좋은 호텔 라운지에 있는 느낌이 든다. 이런 걸 집에서 느낄 수 있다니"라며 힐링 가득한 시간을 보냈다.
이후 식당을 찾은 성해은은 "학생 때 먹던 그 느낌. 밥 주는 거 너무 좋다"이라면서 맛에 감탄하며 먹방을 선보인 뒤, "치명적인 단점은 더 못 먹는다. 오직 1인 1판. 나한테는 가혹하다"며 아쉬움을 드러냈다. 여기에 코인 세탁실과 골프장까지 갖춰진 럭셔리 아파트는 보는 이들의 감탄을 자아냈다.
한편 최근 성해은은 올 화이트 인테리어와 넓은 내부가 눈길을 끄는 새로 이사한 집을 공개, "취향 저격이다. 너무 좋은 곳으로 이사왔다. 행복하다. 이렇게 좋은 곳에 살아도 되나 싶다"라면서 행복한 일상을 전한 바 있다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.