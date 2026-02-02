윤유선, "폭망할 거야" 선전포고한 판사 남편..."아내 실체 고발" 예고

기사입력 2026-02-02 10:51


윤유선, "폭망할 거야" 선전포고한 판사 남편..."아내 실체 고발" 예…

[스포츠조선 김수현기자] 윤유선의 판사 남편이 방송 출연을 앞두고 "내가 말하면 아내가 폭망한다"며 실체 고발을 예고했다.

1일 SBS 유튜브 채널에는 '[예고] 2001년, 세간을 떠들썩하게 만든 판사♥배우 부부 남편 이성호가 폭로하는 아내 윤유선의 실체?! | 동상이몽2 - 너는 내 운명' 영상이 업로드 됐다.

2001년 2월, 배우 윤유선은 3살 연상의 판사 이성호와 결혼 발표로 모두를 놀라게 했다.

판사 배우 부부라는 전례 없는 커플 탄생에 세간의 이목이 모두 집중 됐다. 당시 모두가 놀란 만남.


윤유선, "폭망할 거야" 선전포고한 판사 남편..."아내 실체 고발" 예…
이성호는 "그동안 아내가 이미지를 좋게 해서 어떤 사람도 아내에 대해 나쁘게 얘기하지 않는데 '내가 만약에 방송에 나가게 되면 폭망하게 될 거야'라 했다"라며 봉인 해제 된 법조인 남편의 선전포고로 기대감을 높였다.

배우 아내 윤유선의 실체를 고발하겠다는 남편의 예고에도 윤유선은 아무 말 없이 미소로 응대했다.

한편, 윤유선은 2001년 2세 연상인 판사와 결혼, 슬하 1남 1녀를 두고 있다.

서울대학교 외교학과 출신인 윤유선의 남편은 서울중앙지방법원 부장판사, 수원지방법원 부장판사 등을 거친 뒤 지난해 2월 퇴임했다.


윤유선은 최화정의 유튜브 채널에 출연해 남편이 현재 변호사로 일하고 있는 근황을 공개하기도 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

"뉴스 중 '꺽' 트림" 전현무, 시청자 불쾌 논란에 시말서까지 남긴 '흑역사'

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

"뉴스 중 '꺽' 트림" 전현무, 시청자 불쾌 논란에 시말서까지 남긴 '흑역사'

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 최악의 HERE WE GO' 터졌다...이강인 대신 아틀레티코 갑니다 "700억 거래 완료"

2.

'미국→중국 파격 귀화' 22살 금메달 스키 여신, 극대노 소신 발언 "날 비난하는 중국인들, 나라 위해 뭐했나"

3.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

4.

'韓 국민 영웅'의 음주운전→"팀도, 수입도 없어"→충격 귀화 선택...이젠 한국과 대놓고 적, 3번째 올림픽 확정 "산도르 궁 선서식은 불참"

5.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.