눈 내리는 파이프, 그 위에 쓰러졌던 소녀...역경 딛고 탄생한 설상 '최고의 스타'[밀라노 현장]

기사입력 2026-02-13 09:17


눈 내리는 파이프, 그 위에 쓰러졌던 소녀...역경 딛고 탄생한 설상 '…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 3차 시기 점프를 선보이고 있는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

눈 내리는 파이프, 그 위에 쓰러졌던 소녀...역경 딛고 탄생한 설상 '…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달 들고 포즈를 취하는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]함박눈이 쏟아진 하프파이프, 그 위에 쓰러졌던 소녀는 이제 설상 종목 최고의 스타로 올라섰다.

13일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선. 눈이 펑펑 내렸다. 미끄러지는 선수들이 속출했다. 7번째로 연기를 펼친 최가온은 힘차게 출발했다. 스위치백나인을 깔끔하게 성공시킨 최가온은 캡텐을 시도하다 걸려 넘어졌다. 한동안 쓰러져 있을 정도로 큰 충격을 받았다. 다행히 일어나 스스로 파이프를 내려왔다.

모두의 걱정이 최가온의 몸상태에 쏠렸다. 두 번째 시도를 앞두고 DNS(Did not start)가 뜨며, 모두가 최가온의 도전이 더 이상 이어지기 어려울 것이라 전망했다. 투혼을 발휘하며 경기에 출전했다. 충격이 남아 있는 듯 했다. 최가온은 스위치백사이드나인을 시도하다 넘어졌다. 결국 1차 시기의 점수를 넘지 못하며 10.00점에 머물렀다. 순위는 11위까지 추락했다.


눈 내리는 파이프, 그 위에 쓰러졌던 소녀...역경 딛고 탄생한 설상 '…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 1차 시기 후 크게 넘어진 후 몸 상태를 확인하고 있는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

눈 내리는 파이프, 그 위에 쓰러졌던 소녀...역경 딛고 탄생한 설상 '…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달 수상하고 있는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
3차 시기만을 남겨뒀다. 하프파이프는 합계가 아닌 3번의 시기 중 가장 높은 점수로 순위를 가린다. 최가온에게 주어진 마지막 기회였다. 최가온은 결연했다. 앞에 두 번의 시기는 상관없었다. 최가온은 스위치백나인으로 연기를 시작했다. 캡세븐에 이어 프런트나인, 백나인, 백세븐으로 연기를 마무리했다. 최가온은 연기 후 눈물을 흘리며 점수를 지켜봤다. 점수는 무려 90.25점이었다. 가장 높은 점수를 준 프랑스 심판의 91점과 최하점을 매긴 슬로베니아 심판의 90점을 뺀 점수였다. 한국 관계자들 사이에 환호가 쏟아졌다. 정상 컨디션이 아닌 가운데 만들어낸 기적의 런이었다.

역경을 딛고 일어서며 최가온은 한국 설상 역사를 뒤바꿨다. 최가온의 금메달로 한국은 앞으로 설상 종목의 미래 또한 더 기대감이 커지게 됐다. 그리고 그 기대감의 선봉에 최가온이 설 예정이다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이수영, 또 교통사고…DJ 대타 투입 "생명엔 지장 없어"

2.

'같이 삽시다' 종영 두 달만..혜은이, 입 열었다 "불편함 줬던 거 같아"

3.

'임창정♥' 서하얀, 재혼 당시 반대했던 큰아들...요즘은 "여친이랑만 데이트"

4.

[종합] 이진호 "민희진 255억 풋옵션 승소→확정판결까진 지급 안될 것, 하이브 즉각 항소…뉴진스는 어떻게 돼나"(연예뒤통령)

5.

율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

"어떻게 저 다리로" 금메달 대관식서도 '절뚝절뚝', 전 세계의 탄식 '이건 기적이야'…'천재소녀' 최가온 "올림픽 아니었으면 포기했을 것"

3.

[밀라노 LIVE]미쳤다! '투혼의 대역전 드라마' 최가온, 밀라노 1호 금메달! '우상' 클로이 넘어 설상 역사상 첫 金

4.

한국이라면 상상 불가...사상 최초 '절도-사기' 금메달리스트 탄생..."金 따고 울상, 집행유예 기간이라 참가"

5.

[밀라노 스토리]'죽음의 공포' 이겨낸 '천재 아닌 오뚝이' 최가온, '우상' 넘어 쓴 '리비뇨의 기적'...한국 스키 100년 역사 바꿨다

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

"어떻게 저 다리로" 금메달 대관식서도 '절뚝절뚝', 전 세계의 탄식 '이건 기적이야'…'천재소녀' 최가온 "올림픽 아니었으면 포기했을 것"

3.

[밀라노 LIVE]미쳤다! '투혼의 대역전 드라마' 최가온, 밀라노 1호 금메달! '우상' 클로이 넘어 설상 역사상 첫 金

4.

한국이라면 상상 불가...사상 최초 '절도-사기' 금메달리스트 탄생..."金 따고 울상, 집행유예 기간이라 참가"

5.

[밀라노 스토리]'죽음의 공포' 이겨낸 '천재 아닌 오뚝이' 최가온, '우상' 넘어 쓴 '리비뇨의 기적'...한국 스키 100년 역사 바꿨다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.