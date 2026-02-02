'39세' 김윤지, 출산 후 16kg 감량..."진짜 반칙, 2분 완성 다이어트 레시피"
[스포츠조선 김수현기자] 배우 김윤지가 건강한 다이어트 식단을 공개했다.
1일 유튜브 채널 'ns윤지'에는 'ns윤지의 다이어트 식단 BEST 4 | 그릭요거트에그, 빅맥타코, 루꼴라피자, 에그사워도' 영상이 업로드 됐다.
이날 김윤지는 다이어트 식단 4종으로 그릭요거트에그, 빅맥타코, 루꼴라피자, 에그사워도 레시피를 공개했다.
김윤지는 건강한 식재료를 사용, 낮은 칼로리지만 맛있어보이는 식사로 감탄을 자아냈다.
그는 "애기 등원시켜놓고 정말 1, 2분 투자해서 해먹기 아주 완벽한 브런치다. 너무 맛있다"라고 뿌듯해 했다.
따뜻한 차로 건강관리까지 한 김윤지는 "정말 완벽하다. 3개는 먹을 수 있다"라 자부했다.
김윤지는 "이건 진짜 반칙이다. 진짜 맛있으니 꼭 한 번 해먹어보셔라. 진짜 만드는 데 5분도 안걸린다"라고 강력 추천했다.
지난 2024년 7월 딸을 출산한 ns윤지는 이후 3개월만에 16kg를 감량, 딸 돌잔치를 앞두고도 일주일만에 3kg를 빼 화제가 된 바 있다.
한편 1988년생으로 올해 39세가 된 김윤지는 2009년 예명 NS윤지로 가요계에 데뷔, '마녀가 된 이유' 'If you love me' 등의 곡으로 활동했으며 현재 배우로 활동 중이다.
2021년 개그맨 이상해, 국악인 김영임 부부의 아들 최우성과 결혼해 슬하에 1녀를 뒀다.
