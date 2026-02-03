[SC리뷰] 소이현, 역시 미인대회 출신은 다르네…완벽 싱크로율 캐릭터 만났다('사랑을 처방해 드립니다')

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 소이현이 '사랑을 처방해 드립니다' 첫 방송부터 통통 튀는 존재감을 발산했다.
지난달 31일 첫 방송된 KBS2 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다. 극중 소이현은 한의사 남편 양동익(김형묵)의 두 번째 아내이자 '돌산 갓김치 아가씨' 출신 차세리 역으로 분해 내조의 여왕 매력을 톡톡히 발산하고 있다.
차세리는 극중 첫 등장부터 한의원 원장 사모 모임의 기싸움 속에서도 밀리지 않는 모습으로 눈길을 끌었다. 무례한 말을 던지는 상대를 향해 특유의 해사한 미소와 함께 "원래 늙으면 말이 막 아무렇게나 나온다"며 '프로 팩폭러'로서의 면모를 유감없이 보여줬다. 뿐만 아니라 과거 남편의 첫사랑이었던 한성미(유호정)가 "못 알아봤다, 시술했냐"고 묻자, 꽃과 같은 미소를 지으며 "안면인식장애 있으신가 보다"며 거침없는 돌직구를 날려 안방에 웃음과 긴장감을 동시에 선사했다.
사진 출처=KBS
세리는 재혼한 가정의 평화를 위해 진심으로 노력하는 모습을 보여 더욱 눈길을 끌었다. 해외에서 돌아온 양현빈(박기웅)을 진심으로 따뜻하게 맞이하는 한편, 자신을 끊임없이 의심하는 남편 양동익에 대해서는 "나는 그이 이해한다"며 과거 상처가 있는 남편의 내면을 보듬는 모습으로 미워할 수 없는 매력을 배가시켰다.
이렇듯 소이현은 극중 사방에서 견제와 공격이 들어와도 타격감이 전혀 없는 강철 멘탈을 찰떡같이 소화하며 등장마다 극의 분위기를 환기시키고 있다. 특히 우아한 저격수 활약을 펼치다가도 가정의 평화를 위해 현명하게 중재하는 모습을 보이는 등 완벽한 완급 조절로 캐릭터에 입체감을 더하고 있다. 또한 2회 말미에서는 시장의 프랜차이즈화를 위해 솔직한 욕망을 드러내는 모습까지 그려져 앞으로의 이야기 전개를 더욱 기대하게 만들었다.
한편 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 2회는 소이현의 활약과 더불어 17.4%(닐슨코리아 제공, 전국 가구 전체 기준)의 시청률을 기록하며 주말 방송 전체 1위를 차지했다. 매주 토, 일 오후 8시에 방송된다.