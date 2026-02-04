'솔로지옥5' 최미나수, 다이아수저 맞나? '5만원 드레스+억대 주얼리' 패션 화제

[스포츠조선 이지현 기자] '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 뜨거운 화제성을 모으고 있는 가운데, 그의 패션도 화제를 모으고 있다.
3일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 1월 5주차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 넷플릭스 '솔로지옥5'의 최미나수가 1위에 올랐다.
뿐만 아니라 해당 프로그램에 함께 출연 중인 김민지는 5위, 임수빈은 6위, 송승일은 9위에 오르며 명실상부 최근 최고의 화제의 연애 예능임을 증명하고 있다. 출연자들의 활약으로 '솔로지옥5'은 전주 대비 화제성이 40.6% 상승한 것으로 나타났다.
특히 '솔로지옥5' 첫 등장에서 최미나수가 입은 노란 드레스는 남자 출연자들이 첫 인상에 대한 이야기를 나눌 때 반복해서 언급했을 만큼 강렬한 인상을 남겼다. 과장된 디테일이나 패턴 없이 그의 실루엣이 드러나는 노란 드레스는 이미지와도 잘 맞아떨어졌기 때문. 뿐만 아니라 해당 제품이 명품 브랜드가 아닌 5만원 대의 SPA 브랜드라는 사실이 알려지며 더욱 관심을 모았다.
반면 최미나수가 착용한 주얼리는 약 2000만 원대부터 다이아몬드가 풀 세팅된 1억 원대 주얼리도 찰용했으며, 300만 원대 명품 백도 있다. 저가 브랜드와 고가의 주얼리를 완벽하게 매칭한 그의 패션에도 관심이 높다.
한편 최미나수는 2021 미스코리아 선 최미나수가 글로벌 국제 대회인 '미스 어스(Miss Earth)'에서 우승한 인물이다. 그는 당시 필리핀 마닐라에서 열린 '미스 어스 2022'에서 콜롬비아-팔레스타인-오스트레일리아와 함께 톱4에 진출하는 경합 끝에 최종 1위를 거머쥐었다. 세계 4대 미인 대회인 '미스 유니버스', '미스 월드', '미스 인터내셔널', '미스 어스'에서 한국인이 우승한 것은 최미나수가 최초다.
현재 최미나수는 연간 학비가 1억원이 넘는 것으로 알려진 미국 일리노이대학교 어배너-샴페인에서 수학중인 대학생인 것으로 알려졌다.
또한 2022년 예능 프로그램 '펜트하우스'에 출연해 한남동 자택을 공개한 바 있으며, tvN 드라마 '서초동', TV조선 'DNA 러버' 등에 출연한 경력도 있다.