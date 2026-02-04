'40kg대 진입' 홍현희, 계속되는 위고비 의혹.."살 빠지니까 여자들이 질투"
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 홍현희가 다이어트 성공 후 주변의 시선에 억울함을 토로했다.
3일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '올해...홍쓴TV...괜찮은걸까...?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 홍현희는 후배 송이지를 집에 초대했다. 송이지는 최근 다이어트에 성공해 40kg대에 진입한 홍현희를 보자마자 "선배님 진짜 너무 작아졌다"며 놀라움을 드러냈다.
홍현희는 "아까 위고비 맞았냐고 하는데 절대 안 맞았다"며 "후배들까지 의심한다"고 토로했다. 그러면서 "이지 씨는 결혼하고 많이 찐 것 같다"고 돌직구를 날렸다.
그러자 송이지는 "지금 72kg인데 이쓴 형부가 75kg이다. 3kg면 거의 동급이 될 수 있다. 오늘 맛있게 먹고 몸무게 맞춰 가보겠다"며 너스레를 떨었다. 이에 홍현희는 "행복할수록 살이 많이 찌는 거다. 나도 신혼 때 살이 많이 쪘다"고 공감했다.
한편 송이지는 자신의 다이어트 역사를 공개하며 "(결혼식 때) 한의원 한약이 아직도 보관돼 있다"며 "나는 기본적으로 요요가 10kg 이상 온다"고 털어놨다. 이를 들은 홍현희는 "약이 그렇게 무서운 거다"라고 말했다.
다이어트를 위해 주사 시술까지 받았다는 송이지는 "카복시도 하고 한의원에서 지방 분해 약침 주사도 해봤다. 진짜 다이어트약만 엄청 쌓여있다"고 밝혔다.
홍현희는 "저러니까 나를 자꾸 의심하는 거다"라며 억울함을 드러냈다. 하지만 송이지는 "선배님 배후에 어떤 큰손이 있지 않나 싶다. 국내 출시되지 않은 해외에만 있는 약이라든가"라며 식단 관리와 운동만으로 체중 감량에 성공한 홍현희를 계속 의심했다.
이에 홍현희는 "쟤도 여자다. 살 빠지니까 질투한다"며 받아쳤고, 송이지는 어리둥절한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.
