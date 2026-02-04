신동엽, 자식농사 대박 났다…'발레전공' 딸, 한예종 이어 서울대도 합격[SC이슈]

기사입력 2026-02-04 08:27


신동엽, 자식농사 대박 났다…'발레전공' 딸, 한예종 이어 서울대도 합격…
31일 서울 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 2025 SBS 연기대상. 3MC 신동엽 채원빈 허남준이 포즈를 취하고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.12.31/

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 신동엽의 딸 신지효 양이 한국예술종합학교 무용원에 이어 서울대학교 사범대학 체육교육과에 합격했다.

신지효 양이 다니는 발레아카데미 측은 4일 공식 계정을 통해 "2026학년도 서울대학교 신입학 합격. 자랑스러운 졸업생 신지효(선화예고3). 서울대학교 사범대학 체육교육과 합격이라는 기쁜 소식을 전해주었다"며 "자신이 꿈꿔온 목표를 하나하나 이루어낸 지효가 참 대견하다. 곁에서 변함없이 든든한 응원을 보낸다"고 게재했다.


신동엽, 자식농사 대박 났다…'발레전공' 딸, 한예종 이어 서울대도 합격…
사진 출처=발레아카데미 공식 계정
앞서 신지효 양은 한국예술종합학교 무용원에 합격했다는 소식이 전해진 바 있다. 이에 신동엽도 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 녹화 도중 딸의 대학 합격 소식에 감격을 표하기도 했다.

한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼식을 올렸으며, 슬하에 딸 지효양과 아들 규완 군을 두고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

