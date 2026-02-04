전현무, 한혜진에 "기껏 명품 선물했더니" 울컥...'아끼면 X된다' 발언에 발끈 (아빠하고)

기사입력 2026-02-04 08:35


전현무, 한혜진에 "기껏 명품 선물했더니" 울컥...'아끼면 X된다' 발…

[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 전수경 부녀가 투닥대는 일상을 최초로 공개한다. '자녀 대표' 전현무X한혜진X임형주는 격하게 공감한다.

2월 4일(수) 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에는 39년 차 배우 전수경과 97세 전수경 아버지의 일상이 담긴다.

전수경은 홀로 사는 아버지의 집을 방문했다. 봉투, 물통, 박스 등이 잔뜩 쌓여있는 모습에 전수경은 "왜 이렇게 모았어요? 수집하셔요?"라며 잔소리를 폭발시켰다.


전현무, 한혜진에 "기껏 명품 선물했더니" 울컥...'아끼면 X된다' 발…
1930년생으로 일제강점기부터 6.25 전쟁이라는 어려운 시기까지 직접 살아낸 전수경의 아버지는 절약이 몸에 밴 습관으로 무엇 하나 허투루 버리는 일이 없었다.

전수경은 "버리고 싶은 게 많은데 참은 거다. 아빠의 생활 습관, 삶을 존중해야겠다고 결심했는데 막상 만나면 잔소리하게 된다"며 아버지와 투닥거리는 모습을 보였다.


전현무, 한혜진에 "기껏 명품 선물했더니" 울컥...'아끼면 X된다' 발…

전현무, 한혜진에 "기껏 명품 선물했더니" 울컥...'아끼면 X된다' 발…

전현무, 한혜진에 "기껏 명품 선물했더니" 울컥...'아끼면 X된다' 발…
이에 전현무는 "혜진 씨는 어머니한테 잔소리하는 편이에요?"라고 한혜진에게 물었다. 한혜진은 "아무래도 하게 된다. 자꾸 아끼고 그래서 '아끼다 똥 된다'고 하게 되더라"며 잔소리 경험을 전했다.

그러자 전현무는 "나는 똥이 된 걸 봤다"고 울분을 토해내, 현주엽을 빵 터뜨렸다. 전현무는 "비싼 화장품을 선물했더니 유통기한이 다 지나서 (내가) 버리려고 했다. 그랬더니 버리지 말라고, 발에다 바를 거라고 하신다. 지겹다"라고 자녀 입장을 대변했다.

임형주도 "저희 어머니도 항상 쓰시는 브랜드가 있는데 너무 고가였다"며 선물에 대한 썰을 풀려고 했다. 그러자 전현무는 "'라X르'요? 우리 엄마가 발에 바른 게 그거인데"라고 '아끼다 똥 된' 선물의 정체를 밝혔다. 임형주는 "그거를요?"라며 충격에 빠졌고, 전수경도 "너무 아깝다"라고 고개를 절레절레 저어 웃음을 자아냈다.


한편, 전수경은 "명랑하시고 인생의 모든 걸 표현하시는 밝은 아버지인데 그때 아버지는 어땠을지…깊은 대화를 나눌 용기도 없어 이야기를 안 했던 게 있다"며 그간 아버지에게 물어보지 못했던 숨겨진 가족사 이야기를 예고했다. 전수경 부녀에게 숨은 비밀이 무엇일지는, 2월 4일 수요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

3.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

4.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

5.

박유천, 일본인 다 됐네...사찰 의식복 입고 포착 "매우 영광"

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

3.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

4.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

5.

박유천, 일본인 다 됐네...사찰 의식복 입고 포착 "매우 영광"

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

2.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

3.

"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명'…16년째 복역 중

4.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.