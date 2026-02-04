전현무, 한혜진에 "기껏 명품 선물했더니" 울컥...'아끼면 X된다' 발언에 발끈 (아빠하고)

|
[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 전수경 부녀가 투닥대는 일상을 최초로 공개한다. '자녀 대표' 전현무X한혜진X임형주는 격하게 공감한다.
|
|
|
|
그러자 전현무는 "나는 똥이 된 걸 봤다"고 울분을 토해내, 현주엽을 빵 터뜨렸다. 전현무는 "비싼 화장품을 선물했더니 유통기한이 다 지나서 (내가) 버리려고 했다. 그랬더니 버리지 말라고, 발에다 바를 거라고 하신다. 지겹다"라고 자녀 입장을 대변했다.
임형주도 "저희 어머니도 항상 쓰시는 브랜드가 있는데 너무 고가였다"며 선물에 대한 썰을 풀려고 했다. 그러자 전현무는 "'라X르'요? 우리 엄마가 발에 바른 게 그거인데"라고 '아끼다 똥 된' 선물의 정체를 밝혔다. 임형주는 "그거를요?"라며 충격에 빠졌고, 전수경도 "너무 아깝다"라고 고개를 절레절레 저어 웃음을 자아냈다.
한편, 전수경은 "명랑하시고 인생의 모든 걸 표현하시는 밝은 아버지인데 그때 아버지는 어땠을지…깊은 대화를 나눌 용기도 없어 이야기를 안 했던 게 있다"며 그간 아버지에게 물어보지 못했던 숨겨진 가족사 이야기를 예고했다. 전수경 부녀에게 숨은 비밀이 무엇일지는, 2월 4일 수요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 확인할 수 있다.
shyun@sportschosun.com