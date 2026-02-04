하정우, '영끌'로 건물주 됐다가 빚더미…19년 만의 안방극장 귀환

기사입력 2026-02-04 09:25


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하정우가 19년 만에 안방극장 시청자들과 만난다.

4일 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(이하 '건물주') 측은 3월 14일 첫 방송 소식을 전하며 대본리딩 현장을 공개했다.

'건물주'는 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 드라마다.

영화 '남극일기', '페르소나'를 연출한 임필성 감독과 제7회 젊은작가상을 수상한 주목받는 소설가 오한기 작가가 의기투합했다.

'건물주' 측에 따르면 대본 리딩 현장에서 하정우는 '영끌'(영혼까지 끌어모아 대출)로 건물을 사고 빚더미에 앉은 가장 기수종 역을 맡아, 건물과 가족을 지키기 위해 발버둥 치는 수종의 상황을 처절하게 펼쳐냈다.

임수정은 위기의 순간 오히려 침착하게 상황을 돌파해 가는 기수종의 아내 김선을 밀도 높게 표현했다.

김준한과 정수정은 극 중 기수종, 김선 가족과 친분이 깊은 부부로 분해, 예기치 못한 사건에 엮이는 과정을 긴장감 넘치게 그려냈다.

기수종의 절친한 친구 민활성 역의 김준한은 성공하고 싶은 욕망을 펼쳐냈다. 정수정은 부동산 큰손 엄마를 둔 전이경 역을 맡아, 겉으로는 부족함 없어 보이지만 내면의 결핍을 지닌 캐릭터를 연기했다.


심은경은 미스터리한 리얼캐피탈의 실무자 요나 역을 맡아, 강렬한 포스를 발산했다.

19년 만에 안방극장에 컴백하는 하정우는 "너무나 오랜만에 드라마에 참여하게 됐다. 정말 재밌는 작품 만들어 보겠다"라고 말했다.

임수정도 5년 만의 안방극장 컴백이다. 임수정은 "이번 작품을 통해 새로운 캐릭터에 도전하며 또 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"라고 말했다.

