김병현, 15년 숨긴 아내 공개 앞두고 '인터뷰 거부'...부부 예능 첫발부터 삐걱

기사입력 2026-02-04 09:40


김병현, 15년 숨긴 아내 공개 앞두고 '인터뷰 거부'...부부 예능 첫…

김병현, 15년 숨긴 아내 공개 앞두고 '인터뷰 거부'...부부 예능 첫…

[스포츠조선 김준석 기자] 메이저리그의 전설에서 이제는 '연쇄 창업마'로 변신한 김병현이 15년 동안 베일에 싸여있던 아내와 동반 출연을 앞두고 인터뷰를 거부하는 돌발 행동을 보였다.

3일 방송된 SBS 예능 동상이몽 시즌2-너는 내 운명에서는 김병현 부부가 새로운 운명 커플로 합류하는 모습이 예고됐다.

공개된 장면에서 김병현은 현재 외식 사업을 운영 중인 근황을 전하며 "연쇄 창업을 하고 있다"고 자신을 소개했다.

그러나 이어진 제작진과의 인터뷰에서 그는 "인터뷰를 꼭 아내와 같이 해야 하느냐. 혼자 하면 안 되느냐"고 말해 분위기를 미묘하게 만들었다. 이를 지켜본 아내는 곧바로 불편한 기색을 드러냈다.

아내는 "나를 빼고 하려고 했던 거냐"며 "남편은 내가 공개되는 걸 별로 좋아하지 않는다. 바깥 이야기를 거의 나에게 하지 않고, 많은 걸 차단한다"고 털어놨다.

김병현 역시 "15년 동안 결혼 생활을 하면서도 아내가 내 지인을 몇 명 보지 못했다"며 "결혼식도 하지 않겠다고 했었다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

이에 김병현의 아내는 "내가 창피한가 보다. 다른 부부들도 이렇게 사느냐"며 "이 부분을 따지려고 나왔다"고 솔직한 심경을 전했다. 두 사람의 엇갈린 결혼 생활 방식이 예고편부터 화제를 모으고 있다.

한편 김병현은 2010년 결혼해 슬하에 딸 하나와 아들 하나를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

3.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

4.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

5.

박유천, 일본인 다 됐네...사찰 의식복 입고 포착 "매우 영광"

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

3.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

4.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

5.

박유천, 일본인 다 됐네...사찰 의식복 입고 포착 "매우 영광"

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

2.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

3.

"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명'…16년째 복역 중

4.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.