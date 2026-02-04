'휴민트' 박정민 "늘 조인성한테 공격 당했는데, 이번엔 강대강으로 만나 옳아"

4일 용산CGV에서 열린 영화 '휴민트'의 언론 시사회. 박정민과 조인성이 질문에 답하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.04/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박정민이 영화 '휴민트'를 통해 조인성과 세 번째 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
박정민은 4일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '휴민트' 언론·배급 시사회에서 "매번 인성이 형한테 두들겨 맞거나 뒤에서 공격당했는데, 이번엔 강대강으로 붙었다"며 "참으로 옳은 일 같다"라고 했다.
11일 개봉하는 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.
박정민은 북한 국가보위성 조장 박건 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 극 중 국정원 블랙요원 조 과장을 연기한 조인성과는 영화 '더 킹', '밀수'에 이어 세 번째 호흡을 맞췄다. 먼저 조인성은 "정민이를 오랫동안 지켜본 사람으로서 늘 응원하고 있었다. 아무래도 내적친밀감이 있어서 그런지, 거리낌 없이 편하게 연기할 수 있었다"고 만족감을 표했다.
박정민도 "인성이 형과 브로맨스를 선보였는데, 형이 평소에도 저를 아껴주셨다. '밀수' 때도 그렇고 이번에도 굉장히 의지를 많이 했다. 인성이 형은 현장에서 정말 배울 게 많은 선배다. 형과 벌써 이번이 세 번째 작품인데, 제가 늘 두들겨 맞거나 뒤에서 공격을 당해왔는데 드디어 강대강으로 붙게 됐다. 정말 참으로 옳은 일이라고 생각한다(웃음)"며 "사실 액션 촬영이 굉장히 위험하지 않나. 집중을 안 하면 다치기 쉬운데, 형이 액션에 일가견이 있으셔서 오히려 보호받으면서 촬영하는 느낌이었다. 형은 팔다리도 길고, 뭔가 바라만 봐도 좋지 않나. 저도 존경하는 선배의 아우라를 옆에서 잘 맞춰서 따라가고자 열심히 연습했다"고 전했다.