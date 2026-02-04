'휴민트' 박해준 "'폭싹 속았수다' 인기? 대단했지만, 양관식 얼굴 지우고 싶었다"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해준이 영화 '휴민트'를 통해 새로운 연기 변신에 나선 소감을 전했다.

박해준은 4일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '휴민트' 언론·배급 시사회에서 "이번 영화를 통해 '폭싹 속았수다' 속 양관식의 모습을 지우고 싶었다"라고 했다.

11일 개봉하는 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.

박해준은 블라디보스토크 주재 북한 총영사 황치성으로 분했다. 앞서 그는 지난해 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 양관식 역을 맡아 사랑꾼 면모를 보여줬던 바 있다. 이에 박해준은 "('폭싹 속았수다'의 인기가) 정말 대단했다"고 너스레를 떤 뒤 "많은 분들이 '우리 아버지 같다'고 말씀해 주시면서 눈물도 보이셨다. 다만 이번 영화를 통해서는 그 모습을 지워야겠다는 생각도 들었고, 배우로서 자꾸만 욕심이 생겼다"고 강조했다.

이어 "캐릭터가 얄미웠다"는 반응에 대해선 "저는 황치성이 멋있다고 생각했다(웃음)"면서 "처음으로 악당 캐릭터를 연기하면서 상대방의 눈을 보며 심리를 건드려보는 즐거움을 느꼈다. 감독님 덕분에 제 욕망을 충족시킬 수 있었다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

