안선영, 생방송 끝나자마자 응급실行 "커피 8잔씩 마시다 위천공 생겨"

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 카페인 중독으로 병원까지 실려간 적이 있었다고 고백했다.
4일 안선영의 유튜브 채널에서는 '이런 분들은 커피 안 마시는 게 좋습니다(feat. 내가 커피를 끊은 이유)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
안선영은 "저 커피 중독자 출신이다. 하루에 샷 추가 커피를 8잔씩 먹다가 위천공이 나서, 위경련도 너무 심해서 라디오 생방을 겨우겨우 2시간을 마치고 끝나자마자 앰뷸런스 타고 병원에 실려간 적이 있다"고 고백했다.
안선영은 "저는 인간간계 디톡스부터 제 몸 건강을 위해 디톡스로 술 밀가루, 설탕 흰밥도 끊고 카페인도 100일 동안 끊어봤다. 근데 술, 빵, 면, 밥보다 더 끊기 힘든 게 카페인"이라며 "놀랍게도 커피를 100일 끊으면 첫 번째로 나타나는 현상은 살이 빠진다"고 밝혔다.
안선영은 "처음 일주일은 더 잠이 안 오고 니코틴보다 중독성이 심하다 하는 게 카페인이기 때문에 하루종일 커피 생각이 난다. 그 고비를 넘기고 나면 어느 순간부터 '어젯밤에는 자는데 꿈을 안 꿨네? 어젯밤에는 자다 깨서 화장실을 안 잤네? 통잠 잤네?' 할 거다"라며 "애 키워보신 분은 알 거다. 애나 어른이나 통잠을 자야 다음날 짜증이 없다. 잠 설친 갓난아기들 하루 종일 울고 보챈다"고 밝혔다.
안선영은 카페인을 끊은 방법에 대해 "뚝 하고 끊는 게 어려워서 디카페인 커피로 바꿔먹었다. 그게 10년 전인데 10년 전만해도 디카페인 커피를 찾는 게 어려웠다. 그리고 비쌌다. 커피숍마다 나만 유난스럽게 '저는 디카페인으로 마실게요' 하는 게 어려웠다. 그래서 저카페인 커피를 따로 챙겨 다녔다"고 밝혔다.