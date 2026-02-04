허가윤 "부모님, 친오빠 사망에 따라가고 싶다고"…눈물의 고백 ('유퀴즈')
[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 허가윤이 발리에 간 이유를 고백한다.
4일 tvN 예능프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭' 방송 말미 예고편에서는 포미닛 출신 허가윤이 출연했다.
발리에서 지낸지 3년째라는 허가윤. 허가윤은 발리로 떠난 이유를 밝히며 힘들었던 한국 생활을고백했다. 허가윤은 "학교 폭력처럼 휘말린 적도 있는데 그냥 맞는 걸 선택했다"며 "아무한테도 폭식증인 걸 말 못하고 먹다가 뱃가죽이 아파서 멈췄다"고 고백해 유재석도 안타깝게 했다.
특히 허가윤은 2020년 오빠를 떠나 보낸 바 있다. 허가윤의 오빠는 평소 지병을 앓고 있었으며, 증세가 악화해 사망한 것으로 알려졌다. 허가윤은 "오빠가 갑자기 세상을 떠났다. 부모님이 네가 없으면 우리도 따라가고 싶다고 말씀하셨다"며 눈물을 보였다.
이어 신세경의 출연도 예고됐다. 라트비아에서 영화 '휴민트' 촬영을 했다는 신세경은 동료 배우들의 통역을 전담했다고. 이에 조인성은 "몇 푼 챙겨주고 싶었다"고 말할 정도였다.
신세경은 실제 성격에 대해 "실제로 겁이 많고 조심하는 스타일이다. 말조심, 행동조심. 일상이 더블체크"라고 말했고 유재석은 "별명이 섬세경"이라고 신세경의 새로운 캐릭터를 만들어냈다.
한편, 허가윤, 신세경이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 11일 방송된다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.