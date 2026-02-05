[공식] 블랙핑크 지수 '월간남친' 구독한다..서인국과 3월 6일 만남

[공식] 블랙핑크 지수 '월간남친' 구독한다..서인국과 3월 6일 만남

[스포츠조선 문지연 기자] 블랙핑크 지수가 '월간남친'을 찾는다.

오는 3월 6일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디다. 시리즈 제목이자 극중 가상 연애 구독 서비스의 이름이기도 한 '월간남친'은 꿈에 그리던 데이트를 가상 세계에서 체험해볼 수 있는 서비스다. 우리 모두가 공감할 수 있는 직장인의 현실적인 일상 위에 '가상 세계에서의 연애 구독'이란 독특한 설정이 짜릿한 설렘을 예고한다. '착붙캐'를 선보일 지수와 '케미 장인' 서인국의 만남은 물론, '술꾼도시 여자들' '손해보기 싫어서'로 현실적이고 이색적인 로맨틱 코미디를 완성한 김정식 감독의 참여가 벌써부터 기대를 모으고 있다.

그런 가운데 이날 공개된 1차 포스터와 티저 예고편에는 '월간남친'만의 신선하고 흥미로운 소재가 담겨 눈길을 끈다. 먼저 포스터 속, 무언가 고민이 있는 듯 생각에 잠긴 미래 옆으로 연애 현주소를 진단할 수 있는 체크리스트가 쓰여 있다. 연애마저 귀찮아진 현대인이라면 충분히 공감할 체크리스트와 '하나라도 해당된다면 지금 구독하세요'라는 솔깃한 멘트가 '월간남친' 구독 욕구를 자극한다.


티저 예고편에서는 '월간남친'을 구독한 미래에게 상상하지 못했던 설렘의 판타지가 열린다. 로맨스 웹툰의 한 장면으로 직접 들어가는가 하면, 벚꽃이 흩날리는 봄날의 캠퍼스, 키스 직전의 바닷가까지 로그아웃하고 싶은 '현생'은 사라지고 꿈 같은 데이트가 눈 앞에 펼쳐진다. 여기에 '오늘은 누구와 데이트 하시겠습니까?'라는 달콤한 멘트가 연애는 귀찮지만 여전히 설레고 싶은 이들에게 새로운 도파민을 예고한다.

미래 역으로 현실 공감을 예고한 지수는 '월간남친'을 "연애와 도파민을 원하지만 현실적인 문제들에 부딪혀 고민하는 미래가 점점 성장해 나가는 이야기이면서도, 볼거리가 다양해 보는 재미까지 있는 통통 튀는 로맨틱 코미디"라고 설명하며, "시청자분들께 설렘을 대리 충족시켜 드릴 준비가 되어 있는 작품이다. 특히 반복되는 '현생'에 지친 분들께 재밌는 시간을 선물해 드릴 만한 로맨틱 코미디라고 생각한다"라고 작품을 소개했다.

경남 역을 연기한 서인국 역시 '월간남친'을 "소재가 주는 독특함이 있는 작품"이라고 이야기하며, "가상 현실에서의 연애와 현실에서의 연애를 한 번에 보여주는 작품이라 굉장히 매력적이다. 현실 세계와 가상 세계를 넘나드는 배경과 스토리가 관전 포인트"라고 전해 기대를 높였다.

지수와 서인국이 그려낼 짜릿한 로망 실현 로맨틱 코미디 '월간남친'은 오는 3월 6일 넷플릭스에서 만날 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

