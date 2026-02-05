문가영, 책 인세 또 기부했다…누적 1억5000만 원 선행
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문가영이 책으로 번 수익을 다시 사회로 돌렸다. 산문집 '파타' 수익금 5000만 원을 추가 기부하며 누적 기부액 1억5000만 원을 넘어섰다.
5일 국제구호단체 코인트리는 문가영의 지속적인 후원으로 멕시코 툴룸 판자촌 지역에서 여성 자립과 아동 의료 지원 사업이 실질적인 변화를 만들고 있다고 밝혔다.
문가영은 지난해 이화의료원에 1억 원을 기부한 데 이어, 산문집 '파타(PATA)' 판매 수익금 5000만 원을 추가 전달했다. 해당 도서 관련 누적 기부액만 총 1억5000만 원이다. 단순 후원이 아닌 사용처 논의에도 직접 참여하며 지원 방향을 함께 결정했다는 점이 눈길을 끈다.
후원금은 현지 여성들의 경제적 자립 기반을 만드는 데 집중됐다. 안정적인 일자리 모델을 구축해 미혼모를 포함한 여성들이 스스로 생계를 이어갈 수 있도록 돕는 구조다. 가정 해체를 막는 실질적 효과도 나타나고 있다는 설명이다.
또한 위생 환경이 열악한 학교 화장실 신축과 아동 응급 의료 시스템 마련에도 투입됐다. 예방 가능한 질병으로부터 아이들을 보호할 최소한의 안전망이 갖춰졌다.
문가영의 선한 영향력은 해외 팬들까지 움직였다. 기부 소식이 알려지자 글로벌 팬들이 자발적으로 모금에 동참하며 국경을 넘는 연대가 이어졌다. 코인트리 측은 "기부금의 쓰임과 결과를 끝까지 고민하는 리더형 후원자"라고 평가했다.
한편 문가영이 주연한 영화 '만약에 우리'는 240만 관객 돌파를 앞두고 있으며 산문집 '파타' 역시 10쇄를 기록하며 꾸준한 관심을 받고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.